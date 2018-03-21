從基層換血 國民黨年底六都議員28.2%拚新人

2018-03-21 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨力促年輕化，年底市議員選舉提供大幅新人參選空間，六都市議員選舉總計提名195席，其中共有55席新人參選席次，非現任參選席次率高達28.21%，寫下歷年之最，誓言要讓黨從基層的市議員選舉徵展開換血。

國民黨組發會表示，為解決過去新人參選空間不足問題，這次在市議員提名作業上採「提名現任加一、新人民調加權」做法，革新結果，今年六都議員提名，應是自直轄市開放議員選舉以來，新人參選空間最大一屆。

組發會指出，為讓黨參選年底議員選戰的年輕新人增加能見度，黨青年部還會與青發會合作，在青年節前後舉辦青年政見發表會，讓年輕新人能並針對所屬選區的就學、就養、居住、幼托發表政見主張，提升曝光，也督促所屬縣市落實。

國民黨年底六都市議員初選，在昨天台北市議員初選公告後，全部啟動。由於六都較其他縣市都市化程度較高，青年突圍能見度也相對較高，在被詬病換血速度過慢下，國民黨內對於這次六都市議員提名新人參選空間很有期待。

國民黨六都議員提名規畫結果，不考慮現任者參選爆炸或老人回鍋參選等變數，單以可容許非現任參選的空缺席次數來看，總共將提名195席中，就有55席缺額可供新人角逐，空缺席次率高達28.21%。

若六都分開來看，國民黨此次六都議員提名席次，台南市新人參選空間最大達37.5%，台北市次之有29.03%，高雄市與新北市最低，也有25.71%。