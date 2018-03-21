時代力量 第三波議員候選人出爐

2018-03-21 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



時代力量今天公布第三波2018縣市議員選舉候選人共6人，包含時代力量組織部的簡嘉佑、時代力量雲林黨部副執行長廖郁賢等；目前全台議員總提名人數共28位。

候選人名單如下：

1. 基隆市第五選區：陳薇仲（台大亞洲社會比較研究中心執行秘書）

2. 苗栗縣第四選區：宋國鼎（雪谷南榕法律事務所律師）

3. 台中市第六選區：簡嘉佑（時代力量組織部）

4. 雲林縣第一選區：廖郁賢（時代力量雲林黨部副執行長）

5. 花蓮縣第三選區：莊建威（高潞·以用地方助理、宏祥企業社負責人）