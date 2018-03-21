說保障新人、卻保障現任？ 國民黨議員新人轟黨提名政策

2018-03-21 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



藍營推年底六都市議員要大幅年輕化、新人化，但提名作業展開，現任杯葛新人參選空間依舊，桃園市、台中市均引發反彈，要靠報准參選擺平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨推年底六都市議員要大幅年輕化、新人化，但提名作業展開，現任杯葛新人參選空間依舊，桃園市、台中市均引發反彈，要靠報准參選擺平；昨天台北市議員提名席次公告後，策略更保守到遭質疑棄守北市議會，黨鼓勵新人提名政策遭質疑。

國民黨組發會主委李哲華解釋，國民黨大政策當然是要保障新人與青年，但實際提名上要顧忌實際選區情形。

國民黨主席吳敦義力促國民黨體質年輕化，年底六都市議員選舉提名被視為指標，黨中央也評估，這次提名至少有28%席次屬新人參選空間，已是歷年之最。為讓青年與新人能夠出現，黨還祭出「提名現任加一、新人民調加權」做法。

但六都實際提名作業下來，總計77個議員選區中，仍有高達30個沒有新人參選空間，其中不乏是因現任議員介入，採保守提名導致，有新人更憤而宣布「不玩了」，直接脫黨參選。為消弭雜音，台中市與桃園市黨部只好再祭出以「額外報准」方式解決新人反彈，卻又形同回頭架空初選機制，地方質疑聲不斷。

有意願參選新人就批評，這次所謂「提名現任加一、新人民調加權」的做法，根本就是保障現任，讓新人廝殺；這次保障現任直接提名，新人或青年初選民調是否加權就已經沒有意義。

也有多位新人不約而同認為，因2014年大海嘯國民黨議員落選席次多，相對這一屆提名空缺當然就多，黨把28%非現任席次當政績昧於事實；且現任議員被提名後，卻以上屆當選情形杯葛本屆新人參選空間，得了便宜又賣乖，這才是問題。

爭取國民黨提名參選北市港湖區議員的游淑慧也在臉書開砲表示，這次提名現任者為保衛個人既得利益，大幅壓縮新人提名空間，也讓掉國民黨大好河山，證明黨老幹新枝只是夢，世代傳承總成空。

組發會則以台北市港湖區市議員提名席次為例解釋，提名席次就要考慮與友黨合作關係；台北市松山信義區市議員提名沒有維持上屆7席，則是考慮該屆是有一位由他黨加入，基於保障現任才提滿7席，但這屆回歸實力原則改提名6席。