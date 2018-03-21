延宕49天 國民黨今確定提名賴峰偉回鍋選澎湖縣長

2018-03-21 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



澎湖縣長選舉，前縣長賴峰偉重披戰袍。 圖／賴峰偉提供 分享 facebook

國民黨年底縣市長布局腳步緩慢，至今五波作業僅完成12縣市提名。國民黨今天下午中常會將再通過第六波縣市長提名名單，確定徵召提名澎湖縣前縣長賴峰偉回鍋再戰。由於黨原本1月31日就要提名賴，卻因地方反彈延宕至今，已歷時49天。

黨部表示，對於黨內地方反彈聲音，已完成溝通，對於澎湖藍營地方大老林炳坤的質疑，也會持續溝通整合。

布局年底縣長選戰，國民黨於去年12月20日先完成現任苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱與連江縣長劉增應3人角逐連任，以及提名初選勝出的現任立委王惠美參選彰化縣長等第一波提名。

第二波縣市長提名則於今年的1月31日，確定東部「縱貫線」的宜蘭縣、花蓮縣、台東縣縣市長人選，分由現任羅東鎮長林姿妙，現任不分區立委徐榛蔚與現任台東縣議會議長饒慶鈴3人參選。

此外，第二波名單中還提名不分區立委張麗善再戰雲林縣長，新竹市前市長許明財再戰。但原本要徵召前縣長賴峰偉應戰的澎湖縣，以及民調作業出包的基隆市長提名作業則都暫緩。

之後於2月7日、2月21日與2月27日連續三波縣市長提名，則都僅再分別提名移民署前署長謝立功參選基隆市長、立委盧秀燕參選台中市長、前嘉義市長黃敏惠回鍋參選嘉義市長。

也因為澎湖縣長提名僵局，還曾發生黨主席吳敦義在中常會搥桌動怒一事。在暫緩提名49天後，國民黨澎湖縣長今終於完成提名。