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雙北推定期票 姚文智：像戒嚴時代政策買票

2018-03-21 12:55中央社 台北21日電

姚文智批評雙北推出1280元大眾運輸定期票，像戒嚴時代「政策買票」的手法。 聯合...
姚文智批評雙北推出1280元大眾運輸定期票，像戒嚴時代「政策買票」的手法。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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雙北推出1280元大眾運輸定期票，民進黨立委姚文智今天說，台北市政府每年需補貼5.6億元，就像是戒嚴時代「政策買票」的手法，若能改用商業利益來補貼，每月0元都有可能。

有意參選台北市長的民主進步黨立法委員姚文智上午在立法院舉行記者會時表示，雙北市最近推出新台幣1280元大眾運輸定期票政策，但在數位及聯網經濟時代，台北市長柯文哲還說要用站體廣告、商店營商增加，來補貼月票政策，他認為要有更「smart」（智慧）的做法。

姚文智說，北捷運輸本業虧損，去年虧損4.8億元，但實際上市庫補貼公車、捷運的支出一年約41.55億元、電子票證8折後少收32.17億元，若再加上聯票需補貼5.6億，台北市政府一年用在補助公車、捷運的費用已經接近79.3億元。

他說，台灣網路數位廣告以每年20%到30%成長，2017年估計達660億元，電收營收不斷創新高，突破220億元，「能不能分得一部分，來補貼政府支出？我相信是做得到」。

姚文智表示，台北市政府應該率先將悠遊卡結合更多實體商品，透過電子商務與電子支付的便利性，可以創造每人每月的扣抵紅利，其實是非常高的；北市府可以大刀闊斧進行整合，用商業利益來補貼公共運輸，這才是邁向智慧城市的方向，「1280元根本不夠看，每個月0元都有可能」。

姚文智說，可在現有電子票證基礎上，像是悠遊卡、UUPON機制，利用智慧型手機的普及，與電子支付系統結合、升級悠遊卡功能、開放企業運用，滿足電商及數位廣告日益增加的需由；票收差額則可透過民眾指尖點閱，由企業分擔成本，讓市庫可以不用新增支出。

姚文智捷運悠遊卡2018台北市長選舉

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