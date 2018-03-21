「愈來愈沒有理由禮讓柯文哲」 姚文智籲黨快推提名機制

2018-03-21 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



姚文智。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉，國民黨黨內初選提名在即，預計4月中旬完成，然民進黨尚未有動靜，欲爭取代表民進黨參選的民進黨立委姚文智直言，已經愈來愈沒有理由禮讓柯文哲，呼籲黨中央儘快提出提名機制，讓民進黨選出最適合的人選。

姚文智今舉報記者會，認為台北市和新北市共同推出1280元公共運輸月票不夠看，批評台北市長柯文哲利用站體廣告和商店營收增加來補貼月票政策過於守舊，應該透過「指尖經濟」，讓企業分擔成本，利用數位廣告扣抵、實體消費的扣抵，和政策誘因的扣抵三管齊下，可望在4年內招商補貼月票，不讓市庫花一毛錢。

至於民進黨至今尚未決定台北市長提名人選，姚文智認為，國民黨馬上就要展開初選，連時代力量都準備要宣布候選人，甚至民進黨內有人要脫黨參選到底，呼籲民進黨中央趕快擇定一個機制，推出自己的候選人。

姚文智表示，民進黨選對會的成員很多都是立法院同事，都有在溝通，希望說服大家在徵召前能有機制，以接近初選的方式選出一個人選。他認為，只要機制一出，就能決定什麼時候辯論，什麼時候協調，什麼時候提名，反倒覺得提名的時間不必急於一時，從過去歷次選舉來看，6月、7月提名都有，但怎麼樣找出候選人，可以早點來決定。