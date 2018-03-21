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親民黨吳益政24日投入高市長「初選」 力求在野整合

2018-03-21 11:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

親民黨籍高雄市議員吳益政24日要宣布以無黨籍投入高雄市長「初選」，由市民決定他是...
親民黨籍高雄市議員吳益政24日要宣布以無黨籍投入高雄市長「初選」，由市民決定他是否參選下屆高雄市，也會與在野黨整合，在7月底、8月初會確定自己參選動向。 記者楊濡嘉／攝影
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親民黨籍高雄市議員吳益政今天表示，他將在24日上午召開記者會，宣布投入高雄市長選舉的「初選」，直接傾聽市民聲音，會透過自做的民調和親身與基層的接觸，了解市民是否支持他參選下屆高雄市長，預計7月底或8月初做出結論，這幾個月的期間也會力求與國民黨等在野黨整合。

吳益政說，自24日起到7月底、8月初，他雖仍保有親民黨籍，但會用「無黨籍」向市民訴求，如果8月之前在野整合成功且市民認同他的理念，他會退出親民黨，直接以無黨籍參選。

他表示，之所以要給自己、市民和在野勢力4個多月的時間投入市長選舉「初選」，主因自己主張上自總統下到縣市長，都不應參與政黨運作，不應「有黨籍」，應該跳脫政黨放眼全體民眾，可是目前高雄市長選舉的政黨競爭態勢，民進黨以為過了初選等於大選勝出，國民黨又好像「屬意」特定人士，內部不安，讓支持者焦躁；市民看不到這些政黨人士對建設大高雄的願景和論述，只看到政黨競爭，這對高雄長遠發展很不利，所以，他要站出來推「實驗政治」，以「初選」方式向市民訴求。

「現在民進黨的高雄市長參選人出爐了，在野當然要整合，未來不見得要由我參選，如果市民支持國民黨，我最後也可以支持國民黨人參選。」吳益政說，已向親民黨主席宋楚瑜報告過自己的想法，也得到認同，因此24日要宣布展開自己的「初選」。

他表示，「初選」期間，會以網路直播的方式推出「讓市民問到飽」，回答市民各種問題，如果國民黨人士和民進黨人士願意接受挑戰，也可以加入；民眾對高雄市的未來一定有各種疑問，這不是短短1、2小時電視政見會或辯論會能充分回答的，更不是十幾分鐘交叉詰問所能為市民釋疑；他不怕被問，很樂意與市民互動溝通。

高雄市綠色執政20年，在野如果不只1人參選高雄市長，等於力量分散，屆時會不會被支持在野黨的市民指責是變相為民進黨助選？吳益政表示，他最後會不會投入市長選舉，要由市民決定，8月之前他願意和在野黨整合，如果在野黨不願和他整合，在大選開始領表登記之前，他會做出是否參選高雄市長的決定。

國民黨選舉民進黨2018高雄市長選舉

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