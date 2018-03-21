兩岸問題 張顯耀批柯文哲：混水摸魚沒有中心理念

2018-03-21 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 高凌雲 ╱即時報導



張顯耀參加國民黨北市長黨內初選。 聯合報系資料照 分享 facebook

前陸委會副主委張顯耀參加國民黨台北市長初選，對於台北市與上海合作舉辦的雙城論壇，他說，這是目前兩岸碩果僅存的官方主導論壇。柯文哲主政台北之後，大陸從中央到上海市，都很珍惜這個論壇，不希望因為柯文哲的親綠立場，嘎然終止。

張顯耀指出，站在柯文哲立場，前任創立的雙城論壇，如果栽在自己手上，也不是光彩的事，何況論壇繼續辦下去，可拉攏藍營選民的心。

他表示，上海每年都煞費苦心，誘導柯文哲在兩岸問題，講幾句民進黨不喜歡，大陸勉強可以接受的話。柯文哲幾句心不由衷的話，一方面謀求跨過大陸當局設定的較低門檻，另方面也讓藍營群眾感到他真的跟民進黨政治人物不一樣。

張顯耀批評柯文哲投機性格，每年都能低空掠過。大陸雖然勉強接受，民進黨支持者卻越來越無法容忍，從柯文哲過去三年來的話語，可以看出他是混水摸魚，毫無基本理念，只會耍耍嘴皮，講些勉強迎合紅也不全然違逆綠的曖昧話語。

張顯耀說，在兩岸問題上，他坦坦蕩蕩，立場清楚，話語明白。一個中國各自表述，你有你的一中概念，我有我的一中主張，主權互不承認，立場清晰而堅定，奉勸柯文哲釐清基本思維，持正道立場，誠心誠意市民謀求福祉。