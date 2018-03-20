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國民黨北市議員提名未過半 31席創近三屆最低

2018-03-20 23:32聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨台北市黨部今公告市議員選舉提名辦法，總計提名31席，不僅創下近三屆以來，提名最少的一屆，更因為提名人數未過議會總席次的一半，未來即便是打出全壘打，也可能錯失議長寶座，引發熱議。

對於市黨部的提名作業，郝辦發言人、台北市議員擬參選人游淑慧今就在臉書上開砲表示，以為國民黨經歷過民進黨這三年的慘痛羞辱後，已經不願、也不會再溫良恭儉「讓」了，但看完剛剛公布的台北市市議員提名辦法後，我只有一個感覺：怯戰心態、自利心態可能會再次「讓」掉國民黨的半壁江山、大好局勢。

游淑慧表示，內湖、南港區的市議員一直是藍綠兵家之地，雙方版圖各半（國民黨4席、民進黨4席、親民黨1席），可以說內湖、南港就是整個台北市競爭的縮影，民進黨也從未放棄在港湖拉下國民黨的策略。

游淑慧說，民進黨的執政績效並不好、台北市長又派不出人選當市議員的母雞，再加上第三勢力的崛起分票，任何有戰略思維的人都判斷今年本該是國民黨的反攻年，但最後卻僅提名4席，質疑這根本就是被「搓」出來的結果。

游淑慧痛批，因為港湖減少一席提名，將導致國民黨在北市的總提名僅31席，即使未來全壘打當選，都已確定無法過半，到底是是誰去一手導演這樣的提名。

此外，今也傳出提名小組之所以採穩健提名，就是因為港湖出身的台北市議員闕枚莎極力爭取，認為港湖只要提名4席，提名太多恐會連現任也保不住，最後甚至還聯手議長吳碧珠在提名小組內表決，儘管市黨部在內部會議時不斷溝通，不過最後依舊維持港湖提名4席的決定。

對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市黨部曾針對港湖做過民調，確實認為有5席實力，不過有現任議員反映這樣子的提名太危險，提名審查小組也有不同的想法，經開會討論後，最後還是決定穩健提名比較好。

國民黨民進黨選舉

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