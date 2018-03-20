北市議員選舉 國民黨將提名31席

2018-03-20 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



國民黨台北市黨部昨公布市議員初選期程。 圖／國民黨台北市黨部提供 分享 facebook

國民黨北市議員選舉提名辦法昨出爐，市黨部預計提名31席議員，其中新人占8席，現任議員不需初選。提名額度以大安文山選區提名最高有7席，其次為松山信義6席；士林北投、內湖南港、中山大同、中正萬華都是4席。每區都有一個婦女保障名額，另各有1席平地、山地原住民。

藍營新人戰場以大安文山區最激烈，包括總統府前副秘書長羅智強、國民黨發言人鍾沛君、已故議員李新的兒子李柏毅、議員厲耿桂芳的姪女耿葳及國民黨中央委員王致雅、國民黨代表朱珍瑤，形成6搶3局面。

台北市議員共63席，國民黨目前25席，今年預計提31席。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，每區至少都會有一個「新面孔」，將採二階段登記，第一階段預計下月20日前公布民調結果，5月23日公布第二階段。

根據市黨部規畫，選情較穩定的港湖、松信、中正萬華、平地、山地原住民都屬於第1階段，將在今、明兩天領表，即日起至23日登記，預計3月30日至4月19日民調，下月20日前公布初選結果。

士北、中山大同、大安文山則是列入第二階段，4月10、11日領表，10日至12日登記，預計於5月2日至5月22日民調，5月23日公布初選結果。