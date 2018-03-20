50萬付競選幹部？ 柯：姚立明沒拿

民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚昨天接受電台專訪時爆料，他曾任台北市長柯文哲競選辦公室主任，競選期間柯自稱拿50萬給國會觀察基金會董事長姚立明，但姚沒收，但目前某位行政院政務官收了。對此，柯文哲昨說，「當時他們有薪資，但姚立明沒有拿是沒錯」；姚立明昨未接電話。

張景森：幫柯助選 還自掏腰包

被影射的行政院政務委員張景森昨天在臉書表示，他幫柯文哲競選，純粹是因為想在台北市打敗國民黨；他不但全心投入，還自掏腰包付了許多競選費用。

他表示，柯文哲好幾次似乎過意不去，請競選幹部一定要編「薪水」給他，他還當面說「我的薪水你是付不起的」。選後，柯文哲推薦他去擔任富邦獨董，近千萬收入他全捐慈善機構。

蕭亞譚爆料指柯文哲競選期間拿50萬元要給姚立明，姚沒收，反而是目前某位政務官收了。 圖／「蔻蔻早餐」製作單位提供 分享 facebook

對於哪位政務官收錢？蕭亞譚昨不願明言，僅稱所言都是事實，「去告OK、測謊也OK」。由於曾在柯競選期間幫過忙，現在又任中央官員的人選並不多。

政院：蕭為了初選在胡扯淡

對於蕭的爆料，主持人周玉蔻當場求證，行政院發言人徐國勇轉述稱張景森否認，還直斥蕭亞譚是為了初選在胡扯淡。

蕭亞譚昨在廣播媒體表示，當時他還是柯辦主任，有天辦公室只有他和柯，柯曾說有送50萬元給姚立明，但姚沒有收，為什麼？接著又問「某某人」就收了，又是為什麼？

蕭表示，他當時沒有多說，但覺得柯是故意強化分裂，造成團隊猜忌。柯不是愛錢的人，但很迷戀權力，過去競選期間常自稱「老毛」，網軍就像「紅衛兵」，才有所謂「柯語錄」。

蕭亞譚說，柯文哲絕非墨綠，也沒有亞斯伯格症，都是當年為了選舉的宣傳詞，台灣人很善良，講了就相信。他爆料對初選民調沒有太多幫助，主因柯近來頻頻攻擊名嘴遭收買，讓他想到當年柯的一番話，不也是另一種收買？

北市府：蕭亞譚不了解事情全貌

北市府發言人劉奕霆昨進一步表示，柯在2014競選市長期間有規畫相關人員的薪資費用，當時姚立明因表示不支薪，所以未領取該筆費用，張景森也未領取該筆薪資費；至於蕭亞譚在選戰中期離開競選團隊，加上未管理財務，所以不了解事情全貌。