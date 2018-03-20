朱立倫訪陸會台商 拉抬年底選情

2018-03-20 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



新北市長朱立倫今起將率市府團隊訪問江蘇省南京、昆山、蘇州，及上海市，除會見大陸官員，也鎖定台商、台青、台生交流。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook 相較於台北、上海雙城論壇卡關，新北市長朱立倫今起率團訪問大陸江蘇省南京、蘇州、昆山、及上海市，除拜會大陸官方代表，與「台商、台青、台生」互動，更是此行重點。藍營人士指出，隨著年底選舉接近，朱立倫赴陸凝聚台商向心力，間接能刺激台商年底返台投票，有助國民黨選情。

國民黨能否守住新北，是2018選戰關鍵，百萬大陸台商選票也是影響台灣選舉的重要族群，朱立倫過去即積極展現對台商的重視；2016年8月，朱與上海市前市委會常委沙海林餐敘，就曾當場拜託沙「多多支持台商」，讓台商感到窩心。

據了解，此次朱立倫訪問南京、蘇州、昆山、上海等地，約略有60萬台商，其中台商大本營昆山，住在當地的台商就有十多萬人，朱立倫此行可望參加南京台商協會成立20周年慶祝大會，也會與昆山台商交流。

「要讓台商覺得，娘家還是有人關心他們。」市府官員表示，台商在當地投資設廠，難免會遇到各種疑難雜症，但台商與大陸官方對話機會不多，此次朱立倫作為藍營直轄市長訪陸，會多聽取台商的需求，再協助轉達給江蘇省、上海市官員。

此外，朱立倫也會與南京大學的台灣學生，以及在上海創業的台灣青年交流，傾聽青年聲音。新北政壇人士說，朱立倫透過交流拉近新北市與當地台商距離，希望進一步拉住台商、台生、台青對藍營的認同，有助拉抬年底地方選舉藍營選情。