藍新北市長初選 清明民調惹議

對於清明連假的全民調問題，前北縣長周錫瑋昨說，他已很用力表示時間不恰當，但黨中央仍堅持。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選期程一波三折，日前黨中央介入協調，敲定4月3日至5日全民調，6日公布結果，外界質疑清明連假做民調，恐影響結果。前北縣長周錫瑋說，協調時已「很用力」表示時間不恰當，但黨中央堅持；新北市前副市長侯友宜則說「我盡力就好」。

國民黨新北市黨部已敲定電視和集會式政見說明會的時間場次，3場電視政見會從3月28日到30日在全市14家有線電視業者第4或第44頻道，每晚6時30分首播，隔天晚上8時30分重播，侯友宜、金介壽、周錫瑋今天將依序錄影。

集會式政見會3月23日、30日、31日，每晚7時分別在三重老人文康中心、新莊農會、中和市民活動中心，4月1日上午10時在板橋永安公園活動中心舉辦。

對於初選民調問題，新北市前副市長侯友宜（右）昨說，「我盡力就好」。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜、周錫瑋、金介壽原訂3月25日產生人選，但市黨部協調時周、金堅持應延後，最後敲定4月3到5日連假期間全民調。

周錫瑋表示，當初黨中央協商時，他已很用力提出民調時間不太恰當，但黨中央強調需配合民調公司作業，堅持在4月3日到5日進行，最後三方也就聽從黨中央意見，現在大家都已同意，最後還是會尊重民調結果。

侯友宜說，他對民調的操作方式不是很了解，反正黨中央已經做決定，就遵照遊戲規則，一切照規則走。