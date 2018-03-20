吳秉叡提大台北灣區計畫 PK侯、周被回嗆

民進黨立委吳秉叡提出「大台北灣區計畫」，還要侯友宜、周錫瑋多注意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍、綠新北市長人選在公布多時，遲遲沒有話題交集，在民進黨籍立委吳秉叡提出「大台北灣區計畫」後終於「對焦PK」。

吳秉叡向周、侯二人喊話「請兩位可多留意」；周則反嗆縣長時期他早已規畫，何必填海造陸造成汙染？侯友宜甚至大呼：吳秉叡離開市府太久，對於市府情況不夠瞭解。

吳秉叡所提「大台北灣區計畫」，透過「填海造陸」創造逾248萬坪土地，以市價20萬元計算，土地總價高達5000億元，打造有「境內關外、無需關稅」優勢的自由貿易港區，可帶動30萬個就業機會，創造2兆元以上產值，且土地只租不賣，並將引進郵輪旅遊，吸引國際觀光客，打造世界級觀光景點，比照東京灣、舊金山灣規畫設施

針對吳所提計畫，周錫瑋表示，「沒有急迫性」，而且2009年他擔任縣長任內就對台北港所有的郵輪碼頭、遊憩業、許多特別發展產業完成規畫，八里、三芝、淡水、金山、林口還有近40平方公里土地可開發，何必填海造成環境汙染與影響？

吳秉叡認為，所提出規畫不只區位考量，更從產業區、住宅區、商業區相互影響，人流、物流得運輸、公共運輸與交通網絡配置，都是需要思考城市未來發展進行規畫，大台北灣區計畫是經過長時間縝密規畫。

吳還說，如果都使用內陸地區土地，將會大量徵收現有農田、林地、山坡地或是住宅，所產生的環境、社會、工程問題，甚至無法預計的時程延宕，都是周錫瑋沒有考慮到的。

吳秉叡並認為新北市府效率不彰，許多人都是老同事，要有好的領導人絕對是優秀政府團隊，否則「將帥無能累死三軍」。侯友宜則回應，新北升格8年後有許多政績，包括歡樂耶誕城、萬里蟹及公托中心等，吳秉叡應該要多關心新北市政，了解以後再講會比較好。