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被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00聯合報 記者邱瓊玉／報導

柯P昔日選舉戰友，如今與他反目成仇，近來不斷上演。 圖／聯合報系資料照片
柯P昔日選舉戰友，如今與他反目成仇，近來不斷上演。 圖／聯合報系資料照片
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曾任台北市長柯文哲競選辦公室主任的民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚，昨上電台節目爆料，指柯拿50萬元給目前某行政院政務官，對方還收了，「這不叫收買，什麼才叫收買」。

這也不是第一次戰友和柯文哲翻臉。柯P昔日選舉戰友，如今反目成仇，近來不斷上演，包括國會觀察基金會董事長姚立明、觀傳局前局長簡余晏等，翻臉人數之多，簡直可以組成一支「復仇者聯盟」。

昔日辦公室主任 今成「柯黑」份子

蕭亞譚台大國發所博士，曾是柯文哲2014競選市長的辦公室主任，選戰中期因故離開，2016年以台聯推薦參選台北市第4選區立委，強調延續柯文哲「改變成真」使命，外界認為是「柯家軍」一份子。

不過當時柯文哲選擇支持同選區的親民黨立委參選人、台北市議員黃珊珊，掃街拜票時，蕭用大聲公嗆聲，外界即猜測柯、蕭關係生變。

蕭亞譚昨爆柯文哲競選期間拿了50萬元要給姚立明，姚沒收，反而是目前檯面上的某位行...
蕭亞譚昨爆柯文哲競選期間拿了50萬元要給姚立明，姚沒收，反而是目前檯面上的某位行政院政務官「收了」。 圖／Hit Fm蔻蔻早餐製作單位提供
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「柯P 是柯黑連線最大助手」

實際上，蕭亞譚近來對柯文哲「砲火猛烈」，早在爆料「收錢」之前，就曾在自己的臉書粉絲專頁上強調「慣老闆該被開除了」，還說柯本人就是「柯黑連線」（反柯人士）最大的助手。

蕭還說，柯前年挑戰一日雙塔、一日雙城幫不少候選人站台，但其實有收錢，只是收錢的不是他自己。

對於「收錢說」，柯文哲昨說，當時他們有薪資，但姚立明沒有拿；北市府發言人劉奕霆說，柯選市長期間有規畫相關人員薪資，蕭亞譚未管理財務，不了解事情全貌，2014選戰相關費用一切公開透明。

台北市長柯文哲（左）與昔日競選總幹事姚立明（右）原本是戰友，如今已漸行漸遠。 圖...
台北市長柯文哲（左）與昔日競選總幹事姚立明（右）原本是戰友，如今已漸行漸遠。 圖／聯合報系資料照片
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昔日競選總幹事　姚、柯回不去了

昔日柯文哲競選總幹事，外界視為勝選第一功臣的姚立明，太太楊芳玲曾出任柯市府法務局長，不過姚未到市府任職，選擇在民間監督。基於期待「白色力量」發威的心情，姚多次批評塞車、大巨蛋等議題，包括「柯文哲早出晚歸，根本無法體會塞車之苦」，或直指「大巨蛋不改，市民選你幹什麼」等。

隨後為了楊芳玲請辭案，姚立明數度上政論節目，大爆妻子離職內幕，柯文哲也上媒體嗆姚亂講話、應該自我反省，過去親密戰友的關係儼然生變。

在民進黨立委姚文智宣布爭取民進黨台北市長提名後，姚立明公開宣布，願意擔任姚文智的競選總幹事，共組「姚姚隊」，被外界戲稱「姚姚來了，殺很大」。儘管柯對此冷處理，不過明眼人都看得出兩人關係「回不去了」。

柯文哲（左）、簡余晏（右）也撕破臉。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲（左）、簡余晏（右）也撕破臉。 圖／聯合報系資料照片
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昔日競選辦公室發言人 「棄職潛逃」

最令外界感到意外之一的，莫過於前任觀傳局長簡余晏。簡余晏曾任柯文哲競選辦公室發言人，今年初因倦勤請辭，不料卻因緊接著而來的台北燈節尚未完成簽約程序，一度有開天窗的疑慮，氣得柯文哲痛罵簡余晏「棄職潛逃」，連當時在場的副市長陳景峻也覺得「話說的有點重」。

挨柯文哲痛批，簡余晏用臉書回說不可置信，「我本將心向明月」，不過柯顯然不太領情，不僅酸說「照燈節就好了」，還嗆台北燈節的約都還沒簽好，他才不可置信，兩人正式撕破臉。

昔日年輕人團隊　幾乎全走光

簡余晏也是柯文哲市府「第23號」走人的一級主管。之前曾被議員形容「拔的拔、跑的跑」，柯回應「有時候要反向思考，我們這叫力量擴張」。

柯文哲大量啟用7年級生打贏市長選戰，當時有4位年輕人被外界視為關鍵角色，那就是現任總統府發言人林鶴明、前北市府副發言人黃大維、「戳戳妹」秘書葉芝邑，和幕僚林聿禪。

不過當年一同打選戰的革命情感，敵不過「人生規劃」，在柯文哲上任後，他們不約而同紛紛求去，一度更傳出是因為受不了市府人事鬥爭。

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