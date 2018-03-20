國民黨桃園市長初選 電視政見今晚登場

2018-03-20 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



為讓民眾更了解3名參選人楊麗環、陳學聖、魯明哲政見與理念，國民黨桃園市黨部今晚起一連三天在地方台播出電視政見發表會。圖／市黨部提供 分享 facebook 國民黨桃園市長黨內初選將在25日起一連三天進行電話民調，為讓民眾更了解3名參選人楊麗環、陳學聖、魯明哲政見與理念，市黨部今晚起一連三天在地方台播出電視政見發表會，3人輪番上陣論述，也不忘砲打現任民進黨籍市長鄭文燦的施政缺失，邀請民眾準時收看。

市黨部指出，電視政見發表會今晚6點半至7點，分別在北建、北桃園與南桃園有線電視頻道首播，連三天的政見會各有不同主題，分別為如何扮演好母雞帶小雞的角色；如何破解桃園市長鄭文燦勇於花錢與市政規劃藍圖三大項。

立委陳學聖認為，自己資歷完整，就事論事不畏打壓，有魄力要翻轉桃園，前立委楊麗環表示，自己來自基層且身為女性，最了解民眾心聲及需求，市議員魯明哲曾任中壢市長與市議員，若勝出將結合各議員與里長力量團結打選戰。

明天晚上的電視政見會則針對現任市長鄭文燦，3人輪番上陣「砲火猛烈」，楊麗環說，鄭文燦勇於花錢，「卻都是人民納稅錢」，只會收割前任首長建設並檢，許多重大工程不見進度，雖然表面親切，但是否真心，有待商榷。

魯明哲則批鄭文燦「只要有選票，就勇敢去灑錢」，3年多來總是先刷卡再付錢，後代子孫要償還債務超過1500億元，誰能接受納稅錢被亂花，他也質疑市府團隊清廉問題，已陸續有3名副局長被起訴，4名局處首長被拔官調職。

「鄭文燦要五毛給兩塊」，陳學聖批評鄭文燦花別人的錢，難怪花錢方式難望其項背，另中油桃園煉油廠爆炸，鄭要求5年停產、10年關廠，為何3年多年只開過一次協調會，分明是騙選票。還有鐵路地下化3年多來沒進展，而且鄭不敢說的是地下化要多拆房子，讓桃園未來發展願景蒙上陰影。