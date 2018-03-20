松機變公園畫大餅？ 呂秀蓮：一殯改為AI科學園區

2018-03-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



迎戰年底選舉，松山機場何去何從，又成參選人的重要政見之一。表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮表示，松山機場在短期內是不可能遷開的，但可將第一殯儀館整併入第二殯儀館，讓目前第一殯儀館成為「都市新生地」，並建議可以把這塊精華地帶規畫成「AI（人工智慧）科學園區」。

爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智，一再主張「廢除松山機場」。但呂秀蓮表示，有人主張松山機場遷建改為公園，「夢想是很好，但不是那麼容易」。

呂秀蓮指出，松山機場要改為公園，應該是2002年李應元參選台北市長時就提出來了，「畫個大餅很容易」，如果那麼容易實現，早就完成了。

她表示，如果桃園機場的功能已不足，就不可能輕率地把松山機場廢掉，改為公園。

呂秀蓮說，她查了一下，從2012年以來，松山機場每年就有5～600萬人出入境；取消松山機場，等於每年得罪600萬人，所以不是輕易可以講的，需要中央政府長遠的規畫，一定要確保桃園國際機場足夠充分使用，「否則，我必須要講，這個政見是不可能兌現的。」

呂秀蓮表示，市長只有4年的任期，每個政見她都需要評估之後，才會表示出來。

她雖認為松山機場遷建不太可行，但也表示，松山機場附近的第一殯儀館，周遭有許多殯葬產業，「在那個繁華的地區，有住宅區及商業區，已經不太適合（殯葬產業）」。