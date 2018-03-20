與柯文哲合作否 宋楚瑜：不排除自行提名

2018-03-20 15:07 中央社 台北20日電



親民黨主席宋楚瑜。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 親民黨主席宋楚瑜今天表示，最近未與台北市長柯文哲單獨多談兩岸及市政議題；年底選舉是否與柯文哲合作，宋楚瑜說，縣市長人選未最後定案，但若發現特殊的人「不排除提名」。

宋楚瑜表示，親民黨不會為提名而提名，黨內有一定程序，會就個人操守、理念條件綜合評估後，再向大眾報告，最快4月將對外公布首波議員提名名單。

自由時報報導，台北市長柯文哲近期因「兩岸一家親」等親中說法，飽受綠營基層民眾及獨派抨擊，外傳柯為此拜會前立法院長王金平及宋楚瑜等大老請益，並談及台灣、中國的兩岸議題時，言論的「分寸」該如何拿捏。

宋楚瑜今天上午出席親民黨記者會後受訪表示，上次在台北市議員林國成兒子婚宴上跟柯文哲簡短碰面，最近還沒有時間跟柯文哲單獨多談兩岸及市政議題，但最近北市府有要找他去講課，談關於如何管理政府。

宋楚瑜說，中華民國是主權國家，但各級政府好像都管得很糟糕，證明沒有能力去管這個政府，還要他這名老兵去教怎麼管政府。他說，每天吵架，不好好溝通，有錢不會用，不該用的錢亂用，每天只是批評，還不如積極提建議。

年底縣市長選舉是否與柯文哲合作，宋楚瑜表示，到目前為止，重點放在市議員，親民黨對於縣市長人選還未做最後定案，但若這段時間有發現特殊的人，也不排除自行提名。

宋楚瑜說，任何縣市長應放下政黨偏見、主見，能夠跨黨派溝通是好事，現在不少各黨派縣市長參選人私底下跟他溝通，他都請這些參選人要特別注意，要證明不但能夠勝選，還要勝任。