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藍新北市長初選民調 選清明連假遭質疑

2018-03-20 14:23聯合晚報 記者祁容玉／新北報導

國民黨新北市長初選民調經黨中央協調，敲定三天剛好是清明連假，前北縣長周錫瑋表示，...
國民黨新北市長初選民調經黨中央協調，敲定三天剛好是清明連假，前北縣長周錫瑋表示，黨中央很堅持。 記者祁容玉／攝影
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黨中央堅持 周錫瑋：尊重結果

國民黨新北市長初選民調，經中央黨部協調，敲定4月3日、4日、5日進行民調，這三天剛好是清明連假，相較民進黨初選民調避開連假，國民黨卻選在連假期間，前台北縣長周錫瑋表示，當初協調時已經很用力提出民調時間不恰當，但黨部很堅持，就聽從黨部意思，最後會尊重結果。

國民黨新北市長初選有前北縣長周錫瑋、新北市前副市長侯友宜、新北市前議員金介壽登記，國民黨新北市黨部邀周錫瑋、侯友宜、金介壽協調過程中，周、金堅持應延後，經黨部介入協調，最後敲定在4月3到5日進行全民調，6日公布結果確定人選。

周錫瑋今天在新店參加造勢活動時，他表示，當初協商時，很用力提出在這段時間作民調不太恰當，但黨部很堅持。黨部說法是，因為需配合民調公司作業關係，非常堅持在4月3日到5日民調，最後三方也就聽從黨部意思，不再堅持。

周錫瑋說，不管結果怎樣，因為大家都已經同意，最後還是會尊重民調結果。未來會陸續在很多地方舉辦說明會，民眾也表達需求，但有部分里長受到關切，被要求不要來參加他的活動，他覺得這樣很不好，希望不要再發生，讓他能有充分機會，向所有市民、里長、地方意見領袖說明政策。

新北前副市長侯友宜(中)投入國民黨內新北市長初選，對於初選前3天為清明連假，侯友...
新北前副市長侯友宜(中)投入國民黨內新北市長初選，對於初選前3天為清明連假，侯友宜說「我盡力就好」。記者王敏旭／攝影
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初選動員？侯友宜：別為難朋友

【記者王敏旭／新北報導】

新北市前副市長侯友宜辭職後，投入國民黨新北市長初選，前台北縣長周錫瑋今天舉辦參選新北市長造勢活動，侯友宜表示，初選階段辦活動很花經費，動員會給很多朋友為難，他會量力而出。

侯友宜上午拜訪永和區新北市議員陳鴻源，他說，現階段在拜訪議員等活動當中，把要做的事跟市民報告，這方式就足夠，初選階段大家都是朋友，不要給多朋友帶來困擾，每個人各自努力，自己把自己事情做好，讓選民認識他這才是最重要。

至於初選民調時間是清明連假，侯友宜表示，對民調的操作方式不是很了解，反正黨已經決定，就遵照這個遊戲規則，相信一切照規則走就好，盡力就好。

侯友宜指出，這麼多年都希望年輕人能夠在社會上扮演重要的角色，這次選舉很希望年輕朋友加入他的團隊，國民黨最近這幾年做得不多，希望從他帶頭起，讓更多年輕人加入侯友宜競選團隊。

朱立倫：尊重國民黨協調機制

【記者張曼蘋／新北報導】

國民黨新北市長初選民調在清明連續假期進行，新北市長朱立倫上午說，尊重現在國民黨協調機制。

國民黨協調會確定新北市長初選由原本3月25日延後至4月6日，當天公布民調就確定勝出人選。地方也將辦四場集會式政見發表會，三場地方台錄影播出的電視政見會。

周錫瑋侯友宜連假國民黨

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