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清明連假做民調遭質疑 周錫瑋：黨中央堅持

2018-03-20 10:16聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選民調，日前經黨中央協調，敲定4月3日、4日、5日進行民調，但這3天剛好是清明連假，相較民進黨做初選民調避開連假，國民黨卻選在連假期間進行，對此前北縣長周錫瑋表示，當初協調時已經「很用力」提出民調時間不恰當，但黨中央很堅持，最後就聽從黨中央意思，最後會尊重結果。

國民黨新北市長初選有新北市前副市長侯友宜、前北縣長周錫瑋、新北市前議員金介壽登記，原訂3月25日結束產生人選，但市黨部邀侯友宜、周錫瑋、金介壽協調過程中，周、金堅持應延後，經黨中央介入協調，最後敲定在4月3到5日進行全民調，6日公布結果確定人選。

周錫瑋今天在新店參與各界發起的挺周活動時，媒體問到相較民進黨從議員到市長初選民調，都會避開假日，選在平日晚間進行，國民黨挑在連假期間民調，似乎沒有前例？周錫瑋表示，當初協商時，已經很用力提出在這段時間作民調不太恰當，但是黨中央很堅持。

周錫瑋說，黨中央表示，因為需配合民調公司作業的關係，非常堅持在4月3日到5日進行民調，最後三方也就聽從黨中央意思，不再堅持。媒體追問會不會覺得在連假做民調，會對結果產生影響？周錫瑋則說，不管結果怎樣，因為我大家都已經同意，最後還是會尊重民調結果。

周錫瑋表示，未來會陸續在很多地方舉辦說明會，民眾也表達需求，但有部分里長會受到關切，被要求不要來參加他的活動，他覺得這樣很不好，希望不要再發生，讓他能有充分機會，向所有市民、里長、地方意見領袖說明政策。

國民黨新北市長初選民調經黨中央協調，敲定4月3日、4日、5日進行，但這3天剛好是...
國民黨新北市長初選民調經黨中央協調，敲定4月3日、4日、5日進行，但這3天剛好是清明連假，對此前北縣長周錫瑋表示，協調時已經「很用力」提出民調時間不恰當，但黨中央很堅持。記者祁容玉／攝影
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周錫瑋連假2018新北市長選舉

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