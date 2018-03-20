清明連假做民調遭質疑 周錫瑋：黨中央堅持

2018-03-20 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長初選民調，日前經黨中央協調，敲定4月3日、4日、5日進行民調，但這3天剛好是清明連假，相較民進黨做初選民調避開連假，國民黨卻選在連假期間進行，對此前北縣長周錫瑋表示，當初協調時已經「很用力」提出民調時間不恰當，但黨中央很堅持，最後就聽從黨中央意思，最後會尊重結果。

國民黨新北市長初選有新北市前副市長侯友宜、前北縣長周錫瑋、新北市前議員金介壽登記，原訂3月25日結束產生人選，但市黨部邀侯友宜、周錫瑋、金介壽協調過程中，周、金堅持應延後，經黨中央介入協調，最後敲定在4月3到5日進行全民調，6日公布結果確定人選。

周錫瑋今天在新店參與各界發起的挺周活動時，媒體問到相較民進黨從議員到市長初選民調，都會避開假日，選在平日晚間進行，國民黨挑在連假期間民調，似乎沒有前例？周錫瑋表示，當初協商時，已經很用力提出在這段時間作民調不太恰當，但是黨中央很堅持。

周錫瑋說，黨中央表示，因為需配合民調公司作業的關係，非常堅持在4月3日到5日進行民調，最後三方也就聽從黨中央意思，不再堅持。媒體追問會不會覺得在連假做民調，會對結果產生影響？周錫瑋則說，不管結果怎樣，因為我大家都已經同意，最後還是會尊重民調結果。