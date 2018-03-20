鍾小平批「柯P荒政」 北市府：不理會口水

2018-03-20 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市議員鍾小平（中）昨「單車遊台北」，質疑柯文哲的行政能力。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉戰況激烈，國民黨台北市長擬參選人、台北市議員鍾小平昨以「單車遊台北」的形式，遊遍大巨蛋、台北藝術中心等地，質疑在台北市長柯文哲的帶領下，台北市的全球城市競爭力掉到47名，簡直就是「柯P荒政」。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，將持續做好施政，不理會政治口水。

為了爭取國民黨台北市長提名，鍾小平近來動作頻頻，不僅先是以單車挑戰北高一日雙城，還強調自己完成的時間，比柯文哲快42分鐘；昨又再度以單車形式遊台北，一連巡視大巨蛋、堤頂大道港墘路口、台北藝術中心、萬華艋舺公園及美河市等地。

鍾小平昨還請來國民黨副主席、前台北市長郝龍斌幫忙站台。鍾小平表示，柯文哲真的很荒唐，上任以來把台北市搞得生靈塗炭，台北市的全球城市競爭力掉到第47名，台北市變成三流城市，柯文哲只花三年的時間，就把前市長馬英九、郝龍斌長達16年的基礎全部毀壞殆盡。

郝龍斌批評，柯文哲至今都沒有說清楚大巨蛋勒令停工的理由，3年多來又做了什麼改變，然後最近又偷偷復工，包括北藝、北流，工程也都嚴重延宕，市府行政效率很差。

對此，劉奕霆表示，大巨蛋案市府堅持安全且合法的大巨蛋，此案已排入都審會審查；內湖交通問題市府也規劃許多公車路線、橋樑拓寬；北藝工程正積極趕工當中；美河市北市府亦有經仲裁討回30多億元，市府面對問題、解決問題，未來仍會持續做好施政，不理會其他政治口水。

郝龍斌也說，國民黨除了鍾小平參選外，還有前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀參選，顯示柯文哲做不好，大家才會想要參選，換人做做看，相信國民黨只要經過民主程序，選出最強候選人，大家團結一致，就有光復首都的勇氣、決心和希望。