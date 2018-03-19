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韓國瑜 最快月底宣布參選高雄市長

2018-03-19 23:47聯合報 記者王寓中蔡孟妤／台北、高雄連線報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（右）昨公布市議員初選辦法，至於自己選不選高雄市長，最...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（右）昨公布市議員初選辦法，至於自己選不選高雄市長，最遲四月上旬前宣布。 記者蔡孟妤／攝影
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被黨內勸進參選高雄市長的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，上周登記國民黨台北市長初選又撤回，動向引發討論。據了解，在清楚黨中央立場，取得家人諒解並獲得高雄地方人士支持下，韓國瑜決定留在高雄繼續打拚，只要不再有波折，韓國瑜最快三月底、最慢四月初就會正式宣布參選高雄市長，帶領藍軍挑戰民進黨高雄市長提名人陳其邁

台北登記快閃後神隱多日，韓國瑜昨天首度召開記者會，他表示，此舉是盼黨中央重視高雄、給高雄資源，「不要求有滿漢全席，但至少要有碗滷肉飯」；他說，黨中央已有善意回應，允諾更重視高雄，會調撥資源給高雄。

知情人士表示，前天晚上，韓國瑜帶著妻子、前雲林縣議員李佳芬與最親近友人，南下高雄與高雄市議會前議長許崑源夫婦等地方大老深談，韓國瑜夫婦並和許崑源夫婦單獨閉門會談。在取得地方大老的諒解和承諾後，韓國瑜家人不再反對。

據了解，韓國瑜原訂三月二十六日就正式宣布參選高雄市長，但為累積能量，將議題由黨內爭議正式轉向針對陳其邁，用一碗「滷肉飯」對比陳其邁的「和牛大餐」，正式宣布的參選時間將延到四月初。

國民黨高市議員黃紹庭、陳美雅表示，韓出面說明後，相信基層可以理解他，能體諒他用心良苦；韓有赤腳對抗民進黨戰車的勇氣，但「赤腳久了也會流血，至少要給他一雙拖鞋」。

對於韓國瑜的相關決定，黨中央仍低調應對。但對韓國瑜最後是否真宣布參選，相關人士認為關鍵還是在吳敦義，吳敦義一直要韓國瑜去選高雄市長，但不能私下一套，表面一套，更不能認為職務、地盤給了韓國瑜，剩下的就要韓自己去搞定。

韓國瑜陳其邁國民黨吳敦義滷肉飯

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