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新北／侯：三環三線如期完成 周：請賴揆發展電動車

2018-03-20 00:09聯合報 記者祁容玉魏翊庭／新北報導

新北市前副市長侯友宜（左圖）昨表示，好的政策要延續，對民眾才有利，他若當選接棒，...
新北市前副市長侯友宜（左圖）昨表示，好的政策要延續，對民眾才有利，他若當選接棒，一定會讓三環三線如期完成。前台北縣長周錫瑋（右圖）昨「每日一問」行政院長賴清德，建議把前瞻計畫1000億，投入電動車的研發、減稅、生產及外銷。 記者祁容玉、魏翊庭／攝影
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國民黨新北市長擬參選人侯友宜周錫瑋昨天聚焦軌道建設。侯友宜表示，好的政策要延續，若他接棒擔任新北市長，保證三環三線如期完成。周錫瑋昨啟動對行政院長賴清德「每日一問」，建議把前瞻計畫1000億拿來發展電動車

侯友宜昨拜會刑警出身的新北市議員林國春，他提到7年前剛來當新北副市長時，65歲以上老人34萬人，現在已達50萬人，過去中央還沒有做長照2.0的時候，新北就已積極推動關懷照顧據點、銀髮俱樂部、老人共餐、動健康等許多因應高齡化的政策。

侯友宜說，好的政策要延續對民眾才有利，隨便破壞好的政策，對民眾是更大傷害，三環三線做起來，新北不只會跟上台北市，還會超過台北市，他接棒會做得更好更到位，也希望中央、地方一起支持新北軌道建設。

周錫瑋昨天表示，電動車輛尤其是無人駕駛，是全世界發展的趨勢，每個國家、車廠都在做，但是行政院沒有動作，台灣汽車產業1年有6000億產值，若全部出口的話有1.8兆，將近一個中央政府全年總預算。

周錫瑋表示，前瞻計畫8800億主要是做軌道建設，軌道建設沒有不好，但全世界是用電動車輛。行政院長賴清德應該帶頭來發展電動車。

侯友宜軌道建設周錫瑋三環三線電動車

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