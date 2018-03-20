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政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪

2018-03-20 09:00聯合報 范榮達郭政芬張裕珍陳靖宜洪敬浤林敬家張念慈祁容玉

台灣民眾政治立場對峙情況嚴重，從狹路相逢延伸到網路。 圖／聯合報系資料照片
台灣民眾政治立場對峙情況嚴重，從狹路相逢延伸到網路。 圖／聯合報系資料照片
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台灣近年來各式選舉，除選將互相攻擊，選民也因支持者不同吵起來，甚至有親朋好友、家人因支持者不同互不往來，以往真實世界的衝突，也吵到網路。 隨著選舉接近，社群網站政治貼越來越多，有些版主或管理人一律禁PO政治文，有些則認為政治是生活的一部分照單全收。也有政治人物屢被刪文，控制言論自由，比戒嚴時期還慘。

●選情強強滾 侯友宜追蹤數突破18萬

有意角逐下屆新北市長的藍、綠政治人物，都積極經營臉書社群，新北市前副市長侯友宜昨為臉書追蹤突破18萬人，刊登平面廣告，並寫下「謝謝加我的臉書，侯友宜」，感謝網友支持。

前北縣長周錫瑋則加強用臉書直播，不論與青年或基層座談、下鄉與民眾互動、或者提出政策等都直播，也大量利用影片呈現他貼近在地、民眾的溫度。

民進黨立委吳秉叡則多利用臉書闡述政策，近期也嘗試「大秉拓客吧」，找來各界專業人士，針對新北市政問題對談。

網路熱門社群爆廢公社，明文禁止政治貼。 圖／翻攝自爆廢公社
網路熱門社群爆廢公社，明文禁止政治貼。 圖／翻攝自爆廢公社
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●「政治貼文絕對禁止，尤其選舉期間」

苗栗地區部分臉書社團串連「淨化版面」，社團成員9.2萬人「苗栗大小事」明文規定今年封印政治文，管理員之一羅可喬表示，網友各有支持者，如果放了一個就未免偏頗，且容易造成相互攻擊，造成樓歪了或洗版。

版主阿傑表示，「淨化版面」的目的，防止有心人操作影響選舉，或者介入散布謠言， 選舉文宣等內容禁PO，事後會刪文。

身兼桃園大小事、苗栗大小事、新竹大小事等近30個臉書社群管理員的「貢丸」說，「政治貼文絕對禁止，尤其選舉期間。」過去他曾有慘痛經驗，認為網路言論自由，讓網友貼文，結果兩方選舉陣營互嗆，卻延燒社群管理員，被批評不公，甚至被起底、假帳號攻擊謾罵、網路霸凌，讓他決定「以後政治貼文統統不准」，選舉人要就自己去買粉絲頁廣告，還網路社群乾淨空間。

「大里人聊天室」成員超過9.7萬人，每天上千則貼文；管理員黃泰霖說，政治貼文一定會刪除，以免引起口水戰。

花壇人俱樂部為避免選舉期間政治文引起論戰，訂出版規要網友遵守。 圖／翻攝網路
花壇人俱樂部為避免選舉期間政治文引起論戰，訂出版規要網友遵守。 圖／翻攝網路
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●花壇人俱樂部版主：有人「要請我喝茶」

桃園「龜山生活通」有7萬6千多人加入，歷經總統、立委、市議員等多項選舉，近來政治貼文明顯增加，管理員張立漢認為，政治是生活的一部分，開放大家合理評論，但提醒網友發文留言務必小心，別貿然觸法。他認為若能透過網路力量造成民意，督促公部門與民代，未嘗不是好事。

「花壇人俱樂部」成立７年有５萬多名粉絲，對地方頗具影響力，陳姓版主獨立管理萬人社團，一接近選舉，政治言論紛紛出籠，他說，敵對政營要求他刪對方留言，若不從「威脅我要小心、知道我住哪裡要請我喝茶。」

他說，政治文根絕不了，訂出版規「選舉期間歡迎各候選人來本版，針對花壇相關政見進行討論與宣傳，勿違法與吵架」，適時管理不刻意介入，希望民眾互相溝通，「也許歧見會越辯越明。」

爆政公社強調個人造業個人擔，如被人身攻擊直接提告。 圖／貼攝自爆政公社網站
爆政公社強調個人造業個人擔，如被人身攻擊直接提告。 圖／貼攝自爆政公社網站
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●爆政公社：網站管理員不是公親 別來鬧

爆政公社是討論政治議題的網站，還強調政治圈吵架是一定的，但要求貼文不能對網站成員人身攻擊。還強調「個人造業個人擔，如被人身攻擊請網友直接提告。不要找網站管理員，因為管理員不是公親。」

「竹塹市政監督團」、「我是新竹人」管理員之一劉崇顯觀察，特定主題性的社群如團購、二手物販賣、美食介紹等，比較有硬性規定不能PO政治文，地方生活圈的社團大多能夠PO一些，例如有民意代表會轉PO自己的臉書分享政績，但這類的文章回響不高。

●苗栗市長PO文常被刪 「比戒嚴時期還慘」

苗栗市長邱炳坤是臉書社團PO文常客，他的政治文經常被刪，他認為多元化的社會，社團就是廣納言論，只要不涉捏造事實，不合理的謾罵人身攻擊，政治文應該可以接受公評，但有些社團假管理之名，實則控制言論自由，比戒嚴時期還慘，社團也會因此流失成員。

臉書社團「苗栗大小事」在版規，明文今年封印政治文。 記者范榮達／翻攝
臉書社團「苗栗大小事」在版規，明文今年封印政治文。 記者范榮達／翻攝
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●版主要負附帶責任？審文痛苦誰人知

臉書社團PO文，版主、管理員是否要負附帶責任？苗栗地方法院發言人宋國鎮認為一般案例，社團版主或是管理員雖有審文機制，但難以認定共犯或是幫助犯，高等法院一起生技公司控告社團版主的判決，認定社團設立宗旨是「版主為了做功德，希望大家不要做人身攻擊， 也不要口出惡言」，社團不是以惡意攻擊為目的，版主勝訴。

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