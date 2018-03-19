傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



外傳花蓮縣長傅崐萁有意參選桃園市長，國民黨桃市黨部發出聲明，傅崐萁若想參選，尊重其立場。

據悉，傅崐萁並非國民黨員。國民黨桃園市黨部最近將進行市長提名初選民調，目前黨內有立委陳學聖、前立委楊麗環及市議員魯明哲3人完成登記，