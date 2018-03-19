握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55 中央社 台北19日電



前副總統呂秀蓮。 中央社 分享 facebook 前總統呂秀蓮今天表示，手中握有一份台北市長柯文哲從政前的資料，只要民進黨說禮讓柯文哲，她一定公布那份資料，大家就要面對柯文哲是一個怎樣的人。

媒體追問究竟握有什麼資料？呂秀蓮說，是與柯文哲人格有關的資料。

呂秀蓮先前接受中國時報專訪時表示，自己擁有一份資料，除非逼不得已、到了關鍵時刻才會公布，但若公布，支持柯文哲者恐怕會有點慚愧。

媒體因此使用「黑資料」三個字形容這份資料，呂秀蓮今天和媒體茶敘時表示，她沒有用「黑資料」三個字，她覺得是「白資料」。至於，是不是有一天會公布，她會看情勢發展，一個政治人物的基本價值、信仰、道德理念要公開接受檢驗，這無關私事，是大是大非問題。

呂秀蓮說，她尊重柯文哲，非不得已不會公布這份資料，特殊狀況下會公布以示負責，但她沒有故弄玄虛，若柯文哲自己願意說明更好；媒體詢問是否是柯文哲上任後的資料，呂秀蓮說不是施政資料，是柯文哲從政前的資料。

媒體追問，外傳民進黨高層評估，若柯文哲在今年雙城論壇召開期間的言行「沒捅出樓子」、「安全過關」，民進黨就會敲定與柯合作、禮讓柯參選北市長，呂秀蓮反問：「不知道高層是多高？」

呂秀蓮說，民進黨內部看起來有人和柯文哲關係匪淺，捨不得切割，她希望民進黨慎重一點，只要民進黨說禮讓柯文哲，她一定公布那份資料，大家就要面對柯文哲是一個怎樣的人。

呂秀蓮也批評這說法不負責任，柯文哲演也可以演得出來，檢驗要檢驗一生，不是檢驗一時。

對於柯文哲近來頻頻拜訪藍綠大老，媒體詢問呂秀蓮是否認為柯文哲想藍綠通吃？呂秀蓮說，藍綠通吃，柯文哲4年前就玩過了，柯文哲照顧過國民黨中央委員連勝文和前總統陳水扁，「做為醫生他是對的，但這條件這次不太一樣。」

呂秀蓮說，上次選舉還有一個條件，因為太陽花運動剛結束，民眾對傳統政治人物反感，柯文哲用素人身分很討好，但當年條件現在已經不復存在，「再怎麼了解，柯文哲，我手邊那份資料大家看了會『喔～』，看了更加了解。」