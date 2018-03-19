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侯友宜盼理性探討319 周錫瑋籲陳水扁說明

2018-03-19 15:15中央社 新北19日電

319事件遭槍擊的當事人前副總統呂秀蓮對當年指揮調查的侯友宜提出質疑，侯友宜今天說，應回歸理性的探討；周錫瑋則表示，解鈴還須繫鈴人，應由前總統陳水扁來說明。

14年前的3月19日，競選連任陳水扁和呂秀蓮掃街時遭槍擊受傷，呂秀蓮認為，時任319專案小組召集人，目前爭取中國國民黨提名參選新北市長的侯友宜應解釋清楚。

侯友宜今天拜會警界出身的市議員林國春時，針對319事件受訪表示，經過國民黨及民主進步黨執政，不管是真相調查委會或是重啟調查，兩黨已經查過12年。

侯友宜強調，如果有新事證，歡迎重啟調查，以專業論專業，回歸理性的探討。

另一名爭取國民黨提名的新北市長參選人周錫瑋表示，陳水扁當台北市長時，侯友宜是刑大隊長；陳水扁當總統時，侯友宜是刑事警察局長；319專案報告後，侯友宜破格升任警政署署長，侯友宜是受到陳水扁一路提攜的人。

他表示，解鈴還須繫鈴人，當事人是陳水扁和呂秀蓮，既然呂秀蓮已提出質疑，陳水扁也應該說明清楚，這才是最直接、最有效。一切的源頭都是陳水扁，既然他身體恢復好，頭腦清晰，就應好好出來講一講。

另外，有意參選新北市長的民進黨籍立委吳秉叡今天提出大台北灣區計畫時，質疑新北市府工作效率不佳。曾任新北市副市長的侯友宜則說，吳秉叡在新北待了20年，應該很了解，市府所有同仁都很積極、很認真的做事。

周錫瑋也對行政院長賴清德提出「每日一問」，他表示，在世界經濟趨勢上，各國都加速發展電動車，希望賴清德前瞻計畫應撥新台幣1000億元來鼓勵電動車產業研發及出口，台灣經濟在世界上才有競爭力。

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