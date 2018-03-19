騎單車巡迴北市 鍾小平：檢視柯文哲荒政

2018-03-19 14:38 中央社 台北19日電



登記黨內初選台北市長的中國國民黨籍台北市議員鍾小平今天騎單車巡迴北市，帶市民檢視包括大巨蛋和台北藝術中心等5個點，藉此回顧台北市長柯文哲上任3年多來的荒政。

地方百里侯之爭年底登場，國民黨台北市長初選登記結果底定，包括前立委孫大千及丁守中、鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都確定登記參選。

鍾小平今天上午在台北市政府大門口舉行「平平帶著柯P去旅行」記者會，率十餘人共同騎單車繞北市一日，他表示要帶大家回顧柯文哲執政3年多來的「柯P荒政」，包括國民黨副主席郝龍斌也出席站台。

鍾小平表示，今年黨內初選規定，登記參選市長或市議員只能選其中之一，因自己的使命感要將台北市救起來，所以選擇參選台北市長，並認為柯文哲上任3年多以來，就將北市搞得生靈塗炭，也把以前良好市政基礎毀壞殆盡。

郝龍斌表示，鍾小平上次挑戰「一日雙城」，比柯文哲紀錄要快42分鐘，展現驚人毅力；今天又以騎單車繞行北市行動，體現參選北市長決心。

他認為，藍營參選北市長人選眾多，這代表柯文哲做得不好，大家都覺得要換人做做看。

話鋒一轉，郝龍斌直指，柯文哲到現在都沒說清楚大巨蛋案勒令停工理由為何，荒廢約3年之久，最近又偷偷復工，迄今做何改變都未對外說明；另包括北藝中心工程也嚴重延宕，原訂在他卸任6個月內要完工，迄今仍未完成，顯見行政效率之差。