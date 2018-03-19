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韓國瑜登記又撤銷 丁守中撇清倒丁傳聞

2018-03-19 13:55中央社 台北19日電

中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前登記參選台北市長又撤銷，外界霧裡看花。同黨參選人丁守中今天表示，完全沒預料到也很驚訝韓國瑜要參選，也撇清「倒丁」傳聞。

中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜15日才對外表示，最遲4月上旬表態是否參選高雄市長，結果卻在16日赴國民黨台北市黨部登記參加台北市長黨內初選後又撤銷，引發黨內震驚。外傳韓國瑜未知會高層突襲，研判與黨內「倒丁（守中）」勢力有關。

丁守中今天上午接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，主持人黃光芹提到，對於韓國瑜自稱領表參選台北市長又撤銷，是因為要向黨中央表達高雄市黨部「巧婦難為無米之炊」的困境，先前有無意料到韓國瑜會現身登記。

「完全沒預料到」，丁守中回答說，當天登記完之後就去跑行程，是下午接到媒體電話訪問才知此事，自己確實滿驚訝的，因各界都認為韓國瑜會參選高雄市長，但眾說紛紜、消息很亂，相信此事一定有其他轉折，不過自己還是朝目標勇往直前。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜16日快閃登記參選台北市長又撤回，韓國瑜今天表示用去留孤注一擲方式，向黨中央發SOS求救訊號，盼黨給高雄資源，不必滿漢全席，但至少有魯肉飯。

主持人黃光芹提到，對於外傳的「倒丁」聯盟是否存在，以及背後是否為國民黨副主席郝龍斌在後串連。丁守中表示，目前感覺黨內就是君子之爭，大家全力拚基層，距離黨內初選結果出爐還有1個月，變化仍大，自己會全力以赴，一絲不鬆懈。

丁守中認為，外界很多各種聲音都是來自民主進步黨或是媒體放話，過去他在競選或是擔任立委期間也全力支持郝龍斌，不相信郝龍斌會如此做，自己現在就是抱持平常心，扎扎實實勤跑基層，黨內這時一定要團結才會贏。

黃光芹另外還問到，如何看環保署副署長詹順貴投下關鍵票，讓深澳電廠擴建環評案通過，但有6縣市擔憂空污問題而聯合抵制。

丁守中指出，詹順貴此舉完全背離曾為環保人士的精神和良心，現在世界各國火力發電都改走天然氣發電，深澳電廠即便使用超超臨界機組發電，污染排放量還是很多，台北恐將成為燃煤電廠密集度最高之處，他支持新北市政府對於發放燃煤執照應強力把關。

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