跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



被勸進參選高雄市長的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，日前竟跑去登記參加國民黨台北市長黨內初選，雖然最後撤回，卻引發外界譁然。韓國瑜今天表示，這樣做是以他的去留孤注一擲，發出強烈訊號，盼黨中央重視高雄，高雄沒有任何資源，他擔任主委，不要求滿漢全席，但「至少給我們一碗滷肉飯」。

韓國瑜今天在高市黨部召開記者會，對外說明登記原因。韓國瑜說，他16日去台北領表，其實這聲音在他心裡醞釀很久。他說，他此前已向黨中央發出兩次求救訊號，表示高雄資源真的不足，第3次才大動作去台北登記。

韓國瑜說，這動作是以我的去留，孤注一擲，發出最後強烈訊號，請中央黨部重視高雄、重視南台灣，「我們沒任何資源」，除了市長選舉，還要輔選35位提名市議員、幾百位里長，他當主委，在今年選戰不要求滿漢全席、不要求大魚大肉，但高市黨部「一定要有一碗滷肉飯」，到現在滷肉飯也沒有，才發出這個強烈訊號出去。

韓國瑜說，他知道中央黨部很困難，但困難也要了解高雄的處境，他的動作也獲得黨中央善意回應，表示一定會重視高雄需求。他並強調他一定跟高雄鄉親站在一起，今天物質這麼困難，能支撐他到現在，就是鄉親的熱情支持。

他並表示，他選擇下午3點半登記避開媒體目光，登記後第一時間就跟黨主席吳敦義報告，吳敦義嚇一跳，要他顧全大局，考慮南部鄉親感受及國民黨立場，必須撤回；他回說，沒問題，但高雄需要資源。

對於何時宣布要不要參選高市長？韓國瑜說，大約3月下旬或4月上旬會宣布，這不是賣關子，因為今天才公告市議員初選作業，他一旦宣布參選就得請假，會亂上加亂，一定要先把議員這局弄好，但也不會拖太久，不會拖過4月上旬。