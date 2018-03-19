親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

她看《貓》音樂劇側錄被制止 暴怒狂吼遭架走

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

被勸進參選高雄市長的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，日前竟跑去登記參加國民黨台北市長黨內初選，雖然最後撤回，卻引發外界譁然。韓國瑜今天表示，這樣做是以他的去留孤注一擲，發出強烈訊號，盼黨中央重視高雄，高雄沒有任何資源，他擔任主委，不要求滿漢全席，但「至少給我們一碗滷肉飯」。

韓國瑜今天在高市黨部召開記者會，對外說明登記原因。韓國瑜說，他16日去台北領表，其實這聲音在他心裡醞釀很久。他說，他此前已向黨中央發出兩次求救訊號，表示高雄資源真的不足，第3次才大動作去台北登記。

韓國瑜說，這動作是以我的去留，孤注一擲，發出最後強烈訊號，請中央黨部重視高雄、重視南台灣，「我們沒任何資源」，除了市長選舉，還要輔選35位提名市議員、幾百位里長，他當主委，在今年選戰不要求滿漢全席、不要求大魚大肉，但高市黨部「一定要有一碗滷肉飯」，到現在滷肉飯也沒有，才發出這個強烈訊號出去。

韓國瑜說，他知道中央黨部很困難，但困難也要了解高雄的處境，他的動作也獲得黨中央善意回應，表示一定會重視高雄需求。他並強調他一定跟高雄鄉親站在一起，今天物質這麼困難，能支撐他到現在，就是鄉親的熱情支持。

他並表示，他選擇下午3點半登記避開媒體目光，登記後第一時間就跟黨主席吳敦義報告，吳敦義嚇一跳，要他顧全大局，考慮南部鄉親感受及國民黨立場，必須撤回；他回說，沒問題，但高雄需要資源。

對於何時宣布要不要參選高市長？韓國瑜說，大約3月下旬或4月上旬會宣布，這不是賣關子，因為今天才公告市議員初選作業，他一旦宣布參選就得請假，會亂上加亂，一定要先把議員這局弄好，但也不會拖太久，不會拖過4月上旬。

台北登記後，韓國瑜就沒公開露面，韓國瑜笑說，好像當過北農總經理特別會神隱，現在總經理是神隱少女，他下台總經理是神隱阿伯，「其實不是這樣，是因心裡掙扎衝突，想法很多，各方意見也很多」，還說自己來高雄後瘦了4公斤，從國字臉變瓜子臉，心理壓力很大，這兩天除跟朋友交換意見，也是沉澱自己。

被勸進參選高雄市長的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中），跑去登記參加國民黨台北市長...
被勸進參選高雄市長的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中），跑去登記參加國民黨台北市長黨內初選，韓國瑜今天表示，這樣做是以他的去留孤注一擲，發出強烈訊號，盼黨中央重視高雄。記者蔡孟妤／攝影
分享

韓國瑜滷肉飯國民黨
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

吳秉叡廣告戰開打 推大台北灣區計畫

2018-03-19 12:17

國民黨傳有「倒丁」聯盟？丁守中：不在乎

2018-03-19 12:14

對手鎖定319案攻擊他 侯友宜：歡迎重啟調查

2018-03-19 12:04

柯P拜會王金平尋泛藍支持？郝龍斌酸：騎牆派

2018-03-19 11:01

嘉市體育會正副理事長 分別投入東西區議員選戰

2018-03-19 10:38

CEO選台南市長 霸氣說不讓政府把人民當提款機

2018-03-19 10:38

吳秉叡公布未來主要施政規畫

2018-03-19 10:37

今晚與柯文哲餐敘 王金平：他只找我一次沒談政治選舉

2018-03-19 09:13

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

急向中央要補助…陳光復：給我根拐杖

2018-03-19 00:30

下達目標…藍拚離島全拿 關鍵在澎湖

2018-03-19 00:23

高市議員綠初選 新秀老將激戰

2018-03-19 00:10

呂秀蓮稱手握資料 柯文哲酸：勿弄玄虛

2018-03-18 23:24

竹縣長綠營誰出馬？ 呼之欲出

2018-03-18 23:07

宜蘭縣長初選後整合震盪 陳歐珀願承擔接受各界意見

2018-03-18 22:55

桃園大園區議員4搶2 藍綠天下非定數

2018-03-18 22:48

藍營新北市長初選 4月6日底定

2018-03-18 22:48

不老藍男拚新北 體力不能輸

2018-03-18 22:45

高思博網聚 網友麻辣提問：你怎麼回來了

2018-03-18 22:18

國民黨新北市長初選 地方政見會3月23日起跑

2018-03-18 19:40

陳金德是否願意帶兵輔選是關鍵 陳歐珀請益尋求支持

2018-03-18 16:24

新竹縣長誰選？ 徐國勇：鄭朝方是一個好人選

2018-03-18 14:26

韓國瑜選高雄市長否 國民黨：他自己決定

2018-03-18 14:05

左楠市議員戰況激烈 老將張豐藤喊告急

2018-03-18 13:35

視賴清德為假想敵 周錫瑋下戰帖「每日一問」

2018-03-18 13:34

辜寬敏不挺？柯文哲：再問一遍 答案不一樣

2018-03-18 13:15

柯P戰名嘴 姚文智酸：他最近講話神智不清

2018-03-18 12:45

小黨拚選戰！時力黃國昌24日到台南站台

2018-03-18 11:56

呂秀蓮手握柯文哲黑資料？ 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:59

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

辜寬敏不挺？柯文哲：再問一次答案就不一樣

2018-03-18 10:24

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

萬金石馬拉松衝衝衝 侯友宜：我要用腳把金標籤跑出來

2018-03-18 08:31

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

百里侯戰情／國民黨布局牛步 吳敦義扯不動黨轡頭

2018-03-14 16:23

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

2018-03-18 16:49

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

作家李敖病逝 享壽83歲

2018-03-18 13:16

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

生前最後專訪／李敖：我罵人養生 能證明對方王八蛋

2018-03-18 13:31

李敖病逝 主治醫師：他積極正向 還會和我們開玩笑

2018-03-18 15:48

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

李敖過世 吳秉叡：他曾一人告222位立委同事

2018-03-18 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top