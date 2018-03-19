吳秉叡廣告戰開打 推大台北灣區計畫

2018-03-19 12:17 中央社 台北19日電



表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今天公布「大台北灣區計畫」短片，並分別剪接成1分鐘、30秒版本，從今天開始在各大新聞台託播廣告。

吳秉叡上午召開「大台北灣區政策」記者會，公布完整長達3分鐘的政策短片。

吳秉叡表示，要參選新北市長必須要做好充足準備，更須負責任地提出政策藍圖來爭取市民朋友認同，今天公布的「大台北灣區計畫」，與團隊開過數十場大小會議，不斷評估修正的精心之作，有信心可以獲得市民贊同。

他指出，這計畫是將新北市與台北港緊密連結，讓1+1可以發揮數倍效果。

吳秉叡說，將以「填海造陸」的方式，創造超過248萬坪土地，以市價每坪新台幣20萬元計算，土地價值將高達5000億元，這些土地將以「只租不售」的方式鼓勵產業回流，這個全新的自由貿易港區聚落有著「境內關外、無需關稅」的優勢，預計可帶動30萬個就業機會，創造2兆元以上產值。

他說，台北港擁有一流的交通條件，可以快速連結新北市各個人口密集的都會區，建設台北港就可以帶動整體新北市的繁榮發展，有台61線連接桃園機場，台64、台65線連結國道一號與國道三號兩條高速公路，未來透過淡江大橋還可以連接淡水到北海岸，還有105線道連接林口、桃園等等，藉由完善的快速道路與國道系統等路網可以將整個北部都會區納入30分鐘車程的服務生活圈。

根據吳秉叡的規畫，大台北灣區計畫也將引進郵輪旅遊，吸引國際觀光客前來，打造世界級的觀光景點，就像東京灣般完善規劃各項商業與娛樂設施，也如同舊金山灣區建構一個新興產業聚落，並提供良好的公共服務環境與休閒綠地。

吳秉叡說，台北港具有全球海運絕佳位置，更可和桃園國際機場形成海空聯運，人流及物流可以快速抵達世界各地，經由這個建設計畫，有信心台北國際港將會是「新北的新出口，台灣的新出路」。

吳秉叡受訪時表示，有關於「大台北灣區」，過去從來沒有人提過這麼完整性的計畫，預計可以創造出很大的空間，初期方向以交通改善為主，後續還要環評、填土等，預估要花15年可以落實。

他說，雖然無法在8年市長任內完成這項「造夢」計畫，但是如果沒有展開基礎的鋪排，這樣的計畫就沒有辦法延續。他進一步說，如果當選新北市長，歷經兩屆8年任期的推動有所成效後，相信後續的新北市長會跟著做下去。