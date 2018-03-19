柯P拜會王金平尋泛藍支持？郝龍斌酸：騎牆派

2018-03-19 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



對於台北市柯文哲一個月前曾去拜會前立法院長王金平，似乎在尋求支持，爭取泛藍選票，郝龍斌則酸，過去柯文哲和綠營密切合作，但現在綠營不滿意柯文哲，柯就轉而討好藍營，這樣子騎牆，沒有政策、沒有理念，不是政治人物該做的事情。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 年底台北市長選舉戰況激烈，國民黨台北市長擬參選人、台北市議員鍾小平今在市府大門口舉辦「單車遊台北」活動，以單車方式巡視台北市長柯文哲3年多來的施政，包括大巨蛋、內湖交通、台北藝術中心、萬華遊民問題、美河市等，並請來前市長郝龍斌站台，強調要帶大家看看「柯P荒政」。

鍾小平表示，柯文哲真的很荒唐，上任以來把台北市搞得生靈塗炭，過去前市長馬英九、郝龍斌建構出來的好城市，如今全球城市競爭力掉到第43名，變成三流城市，只有短短三年的時間，前面基礎就全部毀壞殆盡。

鍾小平說，今天單車遊台北除了要幫郝龍斌平反柯文哲的汙衊外，還要談談柯文哲的暴政、荒政。

郝龍斌表示，國民黨除了有鍾小平參選外，還有前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀參選，顯示柯文哲做不好，大家才會想要參選，換人做做看。

郝龍斌舉例，像是大巨蛋，至今柯文哲還是沒有說清楚北市府為什麼要勒令停工，3年多來又做了什麼改變，然後最近又偷偷復工，包括北藝、北流，工程也都嚴重延宕，現在的市府行政效率真的很差。

郝龍斌信心滿滿的表示，國民黨只要經過民主程序，產生最強候選人，大家團結一致，絕對有光復首都的勇氣、決心和希望。

對於柯文哲一個月前曾去拜會過國民黨立委王金平，似乎在尋求支持，爭取泛藍選票，郝龍斌則酸，這是柯文哲的選舉策略。

郝龍斌表示，過去柯文哲和綠營密切合作，但現在綠營不滿意柯文哲，柯就轉而討好藍營，這樣子騎牆，沒有政策、沒有理念，不是政治人物該做的事情。

郝龍斌說，相信所有選民眼睛是雪亮的，也不要低估台北市民的水準和政治判斷。