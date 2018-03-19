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回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00聯合報 記者廖炳棋陳金松／報導

前總統陳水扁競選連任時掃街，與民眾幾乎零距離。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁競選連任時掃街，與民眾幾乎零距離。圖／聯合報系資料照片
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14年前的今天，總統大選投票前一天發生319槍擊案；這起槍擊案被警界視為是「空前複雜」的刑事案件，因沒有找到作案槍枝、檢警認定的涉案人陳義雄意外亡故，迄今仍留下「信者恆信、不信者恆不信」世紀謎團。

其實，案發第八天，聯合報獨家刊載一張翻攝自路口監視器的可疑涉嫌人照片，立刻有民眾向專案小組檢舉影中人「黃衣禿頭男」是陳義雄，但因刑警探訪查證時草率了事，讓專案小組「與陳義雄擦肩而過」，刑警探訪隔天，陳義雄就落海身亡，這件事始終讓當年的專案小組感到扼腕。

319槍擊案時，子彈在前總統陳水扁腹部上，造成長約十一公分、寬與深各約兩公分的橫...
319槍擊案時，子彈在前總統陳水扁腹部上，造成長約十一公分、寬與深各約兩公分的橫向裂傷。圖／聯合報系資料照片
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「兩顆子彈」掀波 刑事局扛偵辦主力

2004年3月19日下午1時45分，竸選連任的前總統陳水扁與副總統呂秀蓮，搭吉普車到台南市掃街拜票，經過金華街時傳出遭到槍擊；當時因兩旁有鞭炮聲掩蓋，第一時間未被發覺，連維安警察也不知道。

總統府當天下午3點30分舉行記者會證實槍擊案，槍手共擊發兩發子彈，一枚銅彈頭、一枚鉛彈頭，銅彈穿過汽車擋風玻璃，擊中呂秀蓮膝蓋，鉛彈則擦過陳水扁腹部。

現任總統、副總統遭槍擊受傷，震驚國內外！隔天，台南地檢署指揮警方以重大刑案進行偵辦，刑事局是偵辦主力。

監視器畫面上的黃衣男子，疑似便是陳義雄。圖／聯合報系資料照片
監視器畫面上的黃衣男子，疑似便是陳義雄。圖／聯合報系資料照片
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線報指出 黃衣禿頭男就是陳義雄

槍擊案發生後，專案小組連續多天接獲線報，各項情資、待調查事項均分交由台南市各警察單位清查；數天後，聯合報率先刊載「黃衣禿頭男」相片，指可能是涉案槍手，不久警方就接獲電話檢舉，指黃衣禿頭男就是開旗幟店的陳義雄。

此線索當時交由台南市警察局第二警分局兩名刑警探查，2人到了旗幟店後，隨口問「老闆在不在？」當時陳義雄兒子看店，回答「我就是老闆」，兩名刑警一看與照片「完全不像」，認為情報不確實，簡單交談後就離去。

查訪草率 驚動陳義雄滅證自殺？

其實，這家旗幟店確實是陳義雄兒子所開，但陳義雄同住，在刑警訪查時就在樓上，距離查訪的刑警不到10公尺，刑警沒有仔細詢問家中成員。

當年承辦319案的警方專案小組人員認為，陳義雄獲悉「警察找上門了」，當天晚上先燒毀監視器畫面中的黃色夾克，隨後寫下遺書，第二天就跑到安平漁港自殺。

警方事後以槍追人，繞了一大圈，在當年年底查到陳義雄可能涉案時，陳義雄早已死亡；當時，警方懷疑陳義雄買槍後，曾到安平區祖墳附近試槍，曾派員進行地毯式搜索，但已隔了一段時間，又沒有準確的試槍地點，因此並未找到任何跡證。

署長張四良請辭 警界第一名受害者

319影響警界甚鉅，時任警政署長為此請辭負責，案發地台南市警局長何春乾遭降調國道公路警察局副局長，就連當時的警政署保防室主任（現保防組）陳連禎也遭監察院彈劾，創下高階警官「情報失誤」遭彈劾首例。

張四良在事發半月後，以「有虧職守」請辭，申請提前退休，署長任期僅9個多月，成為史上任期最短的警政署長；他當時曾說，任內發生元首遭槍傷案「覺得蒙羞」。退休時63歲，從此未再涉入政治。

同年7月，監察院通過319槍擊案彈劾8人，包括陳連禎和何春乾。因案發前不久警政署曾接獲黑道要「對空鳴槍」情資，卻查無事證，陳連禎被以「未能妥處危安預警情資」彈劾，何春乾則降級改敘，降調國道公路警察局長副局長。

鑑定專家李昌鈺應邀講演，講述319槍擊案等案件。他曾在319案中幫助警方辦案。圖...
鑑定專家李昌鈺應邀講演，講述319槍擊案等案件。他曾在319案中幫助警方辦案。圖／聯合報系資料照片
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李昌鈺出馬 專案小組「海撈」蒐證

此案因全球矚目，專案小組商請旅美國際鑑識專家李昌鈺博士出馬，使用雷射技術判斷出凶手可能躲在公共汽車牌附近射擊；陳水扁搭乘的車輛內滿布細微玻璃碎片，可判斷是由外向內射擊結果。李昌鈺並從遺落現場子彈，鑑識出特殊「工具痕跡」，引導警方以槍追人。

專案小組召開會議532次，調閱30億5000多萬筆通聯紀錄，送驗比對槍彈案4600多件，清查571處地下兵工廠，最後鎖定製槍人唐守義，再追出陳義雄曾透過姊夫黃維籓向唐購槍。但此時陳義雄已死亡，留下無法拼湊的最後一塊關鍵拼圖。

2005年3月，刑事局公開對外宣布案發10天溺斃的「黃衣禿頭男」陳義雄涉案，公布相關事證，但不出所料，很多疑點仍欠缺直接證據，再度引發震撼，警界也存留兩派不同見解。

時任刑事局長的候友宜，在辦完319槍擊案後，被拔擢為警政署長。圖／聯合報系資料照...
時任刑事局長的候友宜，在辦完319槍擊案後，被拔擢為警政署長。圖／聯合報系資料照片
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敘獎「破格升職」 侯友宜曾擋

刑事局2005年11月著手研議319槍擊案敘獎，最初版本曾提報12人列「特殊功績」員警，刑事局占11人，符合破格升職條件，但被刑事局長侯友宜擋下來。

侯友宜率專案小組偵辦319案，清楚警察弟兄夜以繼日找凶槍、凶手的辛苦；但他也知道案件具高度政治敏感性，外界質疑案子宣而未破，破格升職必招非議。

侯友宜在敘獎案擬訂時力阻破格升職，原被列「特殊功績」12人最後退一級，同列警察獎章併核一次記兩大功。

敘獎創紀錄惹議 遭警署考績會擱置

2006年2月，刑事局提報319案敘獎，以重大功績為由一口氣報獎205名官警，其中50名首功人員一次記兩大功，創下國內治安史上單一案件警方敘獎人數最多紀錄。

但敘獎案報到警政署，考績委員會7名票選委員仍一致認為爭議太大，獎度不宜過高，還有人主張319槍擊案警方本身就有失責之處，敘獎不該論功勞，只能論「苦勞」，敘獎案最後被擱置。

319槍擊案凶槍製造者唐守義（中）。圖／聯合報系資料照片
319槍擊案凶槍製造者唐守義（中）。圖／聯合報系資料照片
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警：當時若找到陳義雄 「結果可能不同」

多年來，319槍擊案是否就是已經意外亡故的陳義雄所為，始終處於信者恆信、不信者恆不信狀態。

2004年8月24日，立法院通過319槍擊事件真相調查特別委員會條例，之後成立真調會，由前司法院長施啟揚擔任召集委員，當時的扁政府官員行使「抵抗權」；真調會於2005年1月公布調查報告，認為扁的傷勢不是案發後拾獲的鉛彈頭造成，並推論槍擊案主要動機是為了操作選舉，但這個結論引起許多爭議。

2008年馬英九當選總統後，包括卸任副總統呂秀蓮在內的許多人，都要求特偵組要重新調查319槍擊案，其實特偵組一直沒有放棄過319案可能疑點的釐清，但直至去年被廢除，仍無結論。

2013年，唐守義被押解回台，被懷疑涉案身亡的陳義雄家屬，希望唐到案後能還給陳義雄清白；「我相信丈夫絕不是凶手，卻又無法為丈夫洗刷冤屈…」陳妻希望唐的落網讓全案重啟調查，不過家屬迄今仍沒等到他們認為的真相。

唐守義曾寫下手稿推翻自己證詞，使319槍擊案又留下懸念。圖／聯合報系資料照片
唐守義曾寫下手稿推翻自己證詞，使319槍擊案又留下懸念。圖／聯合報系資料照片
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當年的專案小組成員無奈說，319槍擊案至今14年仍各說各話，原因就是被檢警懷疑的涉案人死亡、槍失蹤；當時兩名刑警若不要草率行事，事先調閱戶役政資料，釐清陳家成員背景並確實查訪，將陳義雄帶回查察，或許「結果就不一樣了」；不過現在談這些，都為時已晚。

侯友宜陳水扁槍擊
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