扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

陳水扁前晚替陳致中站台，兩人在台上擁抱。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

阿扁們力挺 扁再抓住鎂光燈

前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，扁是全場焦點。除了關心兒子選情，陳水扁近期也頻關切其他縣市的選舉戰況，扁迷們也為他成立「阿扁們聯誼會」，力挺「對扁友善」和「支持一邊一國」的候選人。

陳水扁曾經是台灣最耀眼的明星，攀登權力頂峰，卻又一夕成為階下囚，即使到了今天，他的一舉一動至今依然左右著一部分的死忠支持者的動向，陳水扁是否將成為民進黨年底重大變數，也是眾人關切的話題。

扁淪階下囚 照樣能操盤

陳水扁從總統變成階下囚，人人都以為他的政治生涯到此為止，不過他總是能出人意外吸引大眾目光，也利用保外就醫的名義，出席一些外界認為具「政治性」的活動，如2016年6月北上參加凱達格蘭基金會感恩餐會、今年1月間到總統李登輝住處前拜訪等。

今年1月，陳水扁到翠山莊探視李登輝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不僅如此，阿扁支持者也是千方百計想替他解套，去年6月民進黨籍高雄市議員鄭新助、蕭永達發起成立「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」，要求特赦前總統陳水扁，並且在9月時的民進黨全代會連署提案，希望獲得黨內支持。不過最後因黨代表現場人數不足，最後民進黨主席、總統蔡英文建議並達共識，17項黨代表提案全交中執會研議，宣布散會，未進行投票。

扁迷們一再要求特赦阿扁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳致中參選高市議員 扁出席加油

陳水扁兒子陳致中以無黨籍身分參選高雄市議員選舉，陳水扁日前出席兒子的造勢晚會，雖然他最後才上台且未致詞，但現場「阿扁加油」的聲浪，不輸「致中凍蒜」。支持者組成的「阿扁們聯誼會」也在當天正式成立，讓人不禁佩服即使阿扁隱身幕後，仍可發揮相當的影響力。

陳水扁前晚出席陳致中的造勢晚會，十分開心。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

保外就醫中的陳水扁，雖不能接受媒體採訪，但近期透過通訊軟體，逐篇發表「新勇哥物語」，對時事提出不少觀察與意見。就在民進黨台南市長初選結果出爐，確定由立委黃偉哲勝出之後，陳水扁貼出的「新勇哥物語」就預言，前台聯立委許忠信將宣布參選台南市長，「未來選戰將是許忠信與黃偉哲的對決，精彩可期！」

陳水扁不挺黃偉哲？引發聯想

巧合的是，「扁聯會」周六的晚會特別邀請許忠信參加，卻有成員直接批評黃偉哲。外界也好奇，陳水扁是否在年底台南市長選戰「挺許不挺黃」？

目前無黨籍的許忠信，現任成大法律系專職教授，他透露確實在評估參選台南市長，並表示「民進黨初選失利的參選人樁腳都來找我」，一旦國民黨參選人確定後，他就會作出決定。

2007年11月，陳水扁幫黃偉哲站台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然台南是民進黨的大票倉，誰能出線代表民進黨參選，幾乎篤定贏得勝選，但許忠信語帶玄機表示，「『台派』都支持我」。

在野批扁趴趴走 是否回籠中監是變數

不過因為陳屢次違反中監規定，社會早已有不滿情緒，有意參選台北市長的台大政治系教授李錫錕昨就呼籲法務部長邱太三，必須立即依「保外醫治受刑人管理規則」第四條的規定，立即嚴正廢止陳前總統的保外就醫許可，如果不能即刻依法廢止，甚至再繼續給予不合情理法的「法外開恩」，勢必重創人民對司法與蔡總統的信任，並激化社會不必要的對立。

群眾簇擁陳水扁。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨發言人洪孟楷批評，保外就醫的受刑人陳水扁再次公然挑戰中監，違反中監四不原則的第一不「不上台」，看來這也是陳水扁在試探底線的第一步，如果這次民進黨政府再不依照法治精神給予制裁，往後還會再持續違反第二不、第三不，而看在民眾眼裡，這樣個貪汙犯還能大辣辣的公開站台，現在的政府不作為，那就等著2020年政黨輪替下台負責！

由於陳水扁再入監與否仍操在蔡英文政府的手裡，這無疑制約了他的政治能量的迸發， 陳水扁能否真的捲起千堆雪，時間將給出最後的答案！