高市議員綠初選 新秀老將激戰

2018-03-19 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



民進黨高市議員初選民調今天登場，立委管碧玲（左一）、莊瑞雄（右一）替左楠區市議員張豐藤（右二）站台。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天登場，要初選的6選區參選人紛紛把握最後「超級星期天」衝刺拜票。這次初選高市老將、新秀競爭激烈，多位新人找大咖相挺、來勢洶洶，讓尋求連任的老將備感壓力，甚至陷入苦戰，這兩天高呼「搶救」。

民進黨今起進行高雄市議員初選民調，中央黨部每天上午抽出當天要進行的民調選區，預計一天做完2個選區，21日完成所有選區。

民進黨年底高雄市議員選舉預計提名37席，共49人登記參選，有6個選區因為參選人數超過提名人數須舉辦黨內初選，包括第4選區左營、楠梓7搶4，第7選區三民區6搶4，第8選區前金、新興、苓雅區4搶3，第9選區鳳山區8搶5，第10選區前鎮、小港區6搶5，第11選區林園、大寮5搶3席，戰況激烈。 高市左楠區議員林瑩蓉放棄連任（左），推助理林志誠（中）參選。昨立委陳其邁（右）與林瑩蓉陪林志誠掃街。圖／林瑩蓉服務處提供 分享 facebook

面對新人來勢洶洶，左楠區尋求連任的市議員張豐藤昨天疾呼「搶救」，同屬謝系的屏東縣立委莊瑞雄、高市立委管碧玲昨天站台相挺。莊瑞雄表示，很難想像深具環保專業的現任議員張豐藤會陷入苦戰，盼鄉親給予支持，讓好人才續留議會。

前鎮小港區則有前總統陳水扁之子陳致中及陳菊力挺的新人許乃文加入初選，令同選區參選人備感壓力。

尋求連任的市議員吳銘賜坦言，戰況危急，只能盡力衝刺，站路口、市場拜票、掃街樣樣來，昨天也找來陳其邁陪同掃街。

另外，部分老將放棄連任，沈英章、顏曉菁、張文瑞、王聖仁、翁瑞珠、鄭新助、林瑩蓉等7人不參選，其中翁瑞珠改推女兒黃秋媖、鄭新助推孫女鄭孟洳、林瑩蓉推助理林志誠接棒選議員。

代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁成為熱門助選大將，他跨派系幫陳致中、黃偵琳、林志誠、吳銘賜等多位市議員參選人站台、掃街，展現出「母雞帶小雞」的氣勢，希望助民進黨在高雄市議會席次過半。