親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
深澳電廠案過關
世代調查首部曲
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

高市議員綠初選 新秀老將激戰

2018-03-19 00:10聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

民進黨高市議員初選民調今天登場，立委管碧玲（左一）、莊瑞雄（右一）替左楠區市議員...
民進黨高市議員初選民調今天登場，立委管碧玲（左一）、莊瑞雄（右一）替左楠區市議員張豐藤（右二）站台。記者蔡孟妤／攝影
分享

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天登場，要初選的6選區參選人紛紛把握最後「超級星期天」衝刺拜票。這次初選高市老將、新秀競爭激烈，多位新人找大咖相挺、來勢洶洶，讓尋求連任的老將備感壓力，甚至陷入苦戰，這兩天高呼「搶救」。

民進黨今起進行高雄市議員初選民調，中央黨部每天上午抽出當天要進行的民調選區，預計一天做完2個選區，21日完成所有選區。

民進黨年底高雄市議員選舉預計提名37席，共49人登記參選，有6個選區因為參選人數超過提名人數須舉辦黨內初選，包括第4選區左營、楠梓7搶4，第7選區三民區6搶4，第8選區前金、新興、苓雅區4搶3，第9選區鳳山區8搶5，第10選區前鎮、小港區6搶5，第11選區林園、大寮5搶3席，戰況激烈。

高市左楠區議員林瑩蓉放棄連任（左），推助理林志誠（中）參選。昨立委陳其邁（右）與...
高市左楠區議員林瑩蓉放棄連任（左），推助理林志誠（中）參選。昨立委陳其邁（右）與林瑩蓉陪林志誠掃街。圖／林瑩蓉服務處提供
分享

面對新人來勢洶洶，左楠區尋求連任的市議員張豐藤昨天疾呼「搶救」，同屬謝系的屏東縣立委莊瑞雄、高市立委管碧玲昨天站台相挺。莊瑞雄表示，很難想像深具環保專業的現任議員張豐藤會陷入苦戰，盼鄉親給予支持，讓好人才續留議會。

前鎮小港區則有前總統陳水扁之子陳致中及陳菊力挺的新人許乃文加入初選，令同選區參選人備感壓力。

尋求連任的市議員吳銘賜坦言，戰況危急，只能盡力衝刺，站路口、市場拜票、掃街樣樣來，昨天也找來陳其邁陪同掃街。

另外，部分老將放棄連任，沈英章、顏曉菁、張文瑞、王聖仁、翁瑞珠、鄭新助、林瑩蓉等7人不參選，其中翁瑞珠改推女兒黃秋媖、鄭新助推孫女鄭孟洳、林瑩蓉推助理林志誠接棒選議員。

代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁成為熱門助選大將，他跨派系幫陳致中、黃偵琳、林志誠、吳銘賜等多位市議員參選人站台、掃街，展現出「母雞帶小雞」的氣勢，希望助民進黨在高雄市議會席次過半。

民進黨莊瑞雄選舉陳致中陳其邁
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

下達目標…藍拚離島全拿 關鍵在澎湖

2018-03-19 00:23

急向中央要補助…陳光復：給我根拐杖

2018-03-19 00:30

呂秀蓮稱手握資料 柯文哲酸：勿弄玄虛

2018-03-18 23:24

竹縣長綠營誰出馬？ 呼之欲出

2018-03-18 23:07

宜蘭縣長初選後整合震盪 陳歐珀願承擔接受各界意見

2018-03-18 22:55

桃園大園區議員4搶2 藍綠天下非定數

2018-03-18 22:48

藍營新北市長初選 4月6日底定

2018-03-18 22:48

不老藍男拚新北 體力不能輸

2018-03-18 22:45

高思博網聚 網友麻辣提問：你怎麼回來了

2018-03-18 22:18

國民黨新北市長初選 地方政見會3月23日起跑

2018-03-18 19:40

陳金德是否願意帶兵輔選是關鍵 陳歐珀請益尋求支持

2018-03-18 16:24

新竹縣長誰選？ 徐國勇：鄭朝方是一個好人選

2018-03-18 14:26

韓國瑜選高雄市長否 國民黨：他自己決定

2018-03-18 14:05

左楠市議員戰況激烈 老將張豐藤喊告急

2018-03-18 13:35

視賴清德為假想敵 周錫瑋下戰帖「每日一問」

2018-03-18 13:34

辜寬敏不挺？柯文哲：再問一遍 答案不一樣

2018-03-18 13:15

柯P戰名嘴 姚文智酸：他最近講話神智不清

2018-03-18 12:45

小黨拚選戰！時力黃國昌24日到台南站台

2018-03-18 11:56

呂秀蓮手握柯文哲黑資料？ 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:59

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

辜寬敏不挺？柯文哲：再問一次答案就不一樣

2018-03-18 10:24

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

萬金石馬拉松衝衝衝 侯友宜：我要用腳把金標籤跑出來

2018-03-18 08:31

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

彰化／國民黨鹿港鎮長初選 許志宏勝出

2018-03-18 00:25

北市／國民黨議員提名人數 部分現任反彈

2018-03-17 23:46

嘉市／涂醒哲：植樹好處多 蕭淑麗：樹苗要呵護

2018-03-17 23:45

新北／土地公生日 藍綠議員參選人拜票

2018-03-17 23:44

高雄／民進黨議員初選 參選人衝刺

2018-03-17 23:42

台南／糖、餅、橡皮擦 選舉另類文宣立功

2018-03-17 23:42

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

百里侯戰情／國民黨布局牛步 吳敦義扯不動黨轡頭

2018-03-14 16:23

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

作家李敖過世 享壽83歲

2018-03-18 11:37

段宜康批民進黨處理婚姻平權拖拉 他諷：推北市長也是

2018-03-18 09:11

深澳電廠隱憂 孫大千誓言台北變低碳城市

2018-03-18 08:28

真的有乾淨煤！徐國勇：建議大家google一下

2018-03-18 09:42

李文爭親子關係認定 名正言順當李敖女兒

2018-03-18 16:43

李敖一生多情 和胡茵夢短命婚轟動全台

2018-03-18 12:39

李敖百年╱李敖公開退還萬寶龍 國防部灰臉

2018-03-18 11:45

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

呂秀蓮稱有一份資料 柯文哲：不要故弄玄虛

2018-03-18 10:33

現任立委的她 當年被李敖叫小妹妹

2018-03-18 18:17

李敖為誰哭泣？初戀女友出書形容他的愛細緻柔和

2018-03-18 13:12

「乾淨的煤」你信嗎？ 治國話術還有更夢幻的…　

2018-03-18 09:00

深澳電廠用乾淨煤 林郁方爆：美國肯波電廠的翻版瞎話

2018-03-18 09:41

李敖05年北大演講公開諷刺中共 啟發一整代大陸學子

2018-03-18 13:19

穿KMT潮T走春引熱潮 鍾沛君：展現馬英九親民Style

2018-03-18 15:13

小英黑手伸入僑界 歐華年會驟然停辦

2018-03-18 16:07

李敖大師短暫卻精采的政治路

2018-03-18 12:02

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

李敖病逝 經典名言回顧：我從不崇拜偶像

2018-03-18 12:18

最後回頭！？ 韓國瑜最快明天宣布參選決定

2018-03-18 06:01

影／李敖作詞「忘了我是誰」傳唱30年 情歌背後故事太驚人

2018-03-18 12:39

李錫錕喊話邱太三：立即廢止陳水扁保外就醫許可

2018-03-18 10:32

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

李敖病逝 兒子李戡：尊重遺願 不舉行告別式一切從簡

2018-03-18 14:24

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

只有兩篇碩士論文以李敖為主題 教授：少到不可思議

2018-03-18 19:13

李敖過世 蔡康永哀悼「那個江湖不在了」

2018-03-18 13:56

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

2018-03-18 15:00

昔抗六輕今來深澳 陳定南之子：當政者的良心問題

2018-03-18 19:16

李敖百年╱被李敖纏上 無盡的噩夢

2018-03-18 11:44

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

影／「乾淨的煤」被打臉 徐國勇回酸：建議大家google

2018-03-18 12:44

十年前嗆陳水扁 李敖： 你不敢實行台獨！

2018-03-18 12:55

直播／李敖過世 榮總下午說明

2018-03-18 11:37

腫瘤長在腦幹上 醫：生命中樞無法開刀

2018-03-18 16:40

李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚

2018-03-18 18:51

臉書悼念李敖 陳芳明：他走了仍是我的典範

2018-03-18 18:15

「勇於挑戰體制」 蔡總統臉書發文悼念李敖

2018-03-18 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top