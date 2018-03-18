宜蘭縣長初選後整合震盪 陳歐珀願承擔接受各界意見

2018-03-18 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長時，代理縣長陳金德人在國外，未料他回國參與一場聯誼餐會，上台拋出「還有時間」、「任何可能都會去爭取」，他放大分貝致詞吹皺政壇一池春水，讓人聯想並未放棄參選。對此陳歐珀表示，整合難免有震盪，他願意承擔，也虛心接受各界意見。

民進黨中執會14日提名陳歐珀參選縣長，代理縣長陳金德在提名前一天出國，17日返國，晚間參加宜蘭縣醫事人員新春聯誼餐會上台致詞表示，宜蘭未來的掌舵者誰當縣長，會影響未來發展非常重要，坦白講這個跟黨派無關，跟政黨也無關，有可能是一個好的方向，有可能是一個黑暗的4年。

陳金德接著放大分貝說，他跟各位報告，任何對宜蘭縣政發展是正面的，任何可以防止宜蘭縣政發展掉入黑暗期，都會盡量去嘗試，「任何時間、任何可能、任何方法，我們都會去爭取，都會去嘗試」，目的是為了防止宜蘭掉入深淵。

他最後強調，「還有時間」，在這裡跟各位報告這件事。

陳金德拋出這段話，引人聯想，有人認為他為參選縣長預留伏筆？議長陳文昌今天說，「參選？這時候不會了吧？當縣長的人講話會被特別解讀」；而當晚人在會場的黃建財醫師說，中央都提名了，陣前換將應該不大可能。

對此陳歐珀表示，民進黨是個團結政黨，過去在宜蘭有很好的民主執政成果，引以為傲的民主經驗，宜蘭縣在初選後，往往都有震盪期，他要更積極團結請益。