高思博網聚 網友麻辣提問：你怎麼回來了

2018-03-18 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



高市博今天與網友進行網聚 圖/團隊提供 分享 facebook

有意代表國民黨參選台南市長得高思博今天舉辦網聚，網友提問相當麻辣，問他「 離開台南這麼久為何突然想回來選舉」

競選團隊表示，高思博A Po粉絲專頁按讚人數今年1月下旬突破5000人，到昨天追踨他訊息的粉絲進一步激增到7600人，網路上人氣持續上升中。高思博想透過網友聚會的輕鬆互動，傾聽網友的心聲。讓原本來自不同地區、不同年齡層、不同生活領域的人聚在一起，多瞭解每個人背後的故事，大家一起腦力激盪，討論台南的未來。

首場網聚在十八卯奉茶館舉行，40多位出席網友，有年輕大學生、家庭主婦、也有退休老師、軍人，還有三代同堂全家出動，年齡層分布很廣。但網友的提問超辛辣，第一個問題就問高思博，離開故鄉一段時間，為何突然想回鄉參選？

高思博說，不希望自己整個人生都束縛在「選舉」這件事上，因此沒有一直為選舉這件事做準備！10年前那次立委選舉，與賴清德對決輸5000票。之後進入中央政府擔任公職，後來到學校教書，但不管是擔任公職或身為學者，對故鄉的栽培一直放在心理，努力扮演好自己的角色。

高思博引述民進黨前黨主席林義雄曾經說過的話：「看政治人物，要看他沒有公職身份之後，他還能做什麼？」這也是他對一位政治人物的評價標準。高思博說，他期許政治人物擔任公職時能負責盡職，離開後扮演公民角色，依然保有關心這塊土地的持續熱忱。