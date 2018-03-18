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國民黨新北市長初選 地方政見會3月23日起跑

2018-03-18 19:40聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選除預錄電視政見說明會外，擬3月23日、24日、31日、及4月1...
國民黨新北市長初選除預錄電視政見說明會外，擬3月23日、24日、31日、及4月1日分別在三重、新莊、中和、板橋舉辦集會式政見說明會，黨部明邀三方說明細節。圖／本報資料照片
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國民黨新北市長初選新北市前副市長侯友宜、前北縣長周錫瑋、新北市前議員金介壽三強鼎立，經黨中央協調，敲定4月6日公布民調結果，另有3場預錄電視政見說明會、4場集會式地方政見說明會，市黨部主委李乾龍表示，電視政見會28日到31日每場播出2次，集會式政見會3月23日起舉辦，明邀三方說明細節。

國民黨新北市長初選有侯友宜、周錫瑋、金介壽登記參選，3月上旬協調初選機制時，周、金認為原訂初選3月25日結束，堅持時間不足應延後，且需舉辦全國性電視政見說明會，但侯陣營反對，三方僵持不下，經黨中央介入協調，敲定延後至4月3、4、5日進行全民調，4月6日公布結果。

黨中央也協調確定政見說明會採電視預錄3場、集會式4場，市黨部主委李乾龍說，電視政見說明會每場1小時、每人各預錄20分鐘影片，3場總計每名參選者都有1個小時闡述政見，預計3月28到30日晚間6點半在全市14個有線電視公用頻道首播，29至31日晚間8點半重播。

4場集會式地方說明會分別是3月23日晚上7點在三重厚德體操館、2月24日上午10點在新莊、3月31日晚上7點讚中和枋寮活動中心、4月1日上午10點在板橋，市黨部解釋，新莊、板橋地點還在最後調整。

李乾龍表示，市黨部已請一家有線電視業者負責錄製電視政見說明會，今天下午4點將邀三方說明預錄相關細節，也會提及集會式政見會相關規畫，據了解明天侯、周都會派代表參加，金應是本人出席。

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