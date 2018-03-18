擬參選台北市長 呂秀蓮姚文智同台互勉

2018-03-18 17:12 中央社 台北18日電



地方百里侯之爭年底登場，民主進步黨還未決定是否禮讓台北市長柯文哲或自提人選，但有意角逐的前副總統呂秀蓮和立委姚文智今天同台，兩人互動頻頻也互別苗頭提政策。

中國國民黨台北市長初選登記，16日最後一天，包括前立委孫大千及丁守中、台北市議員鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都登記參選。

至於民主進步黨方面，姚文智和呂秀蓮都積極爭取出征，前台南縣長蘇煥智則脫黨參選台北市長。黨內人士日前指出，北市最高戰略原則是不要讓國民黨占回來，目前仍持續聽取各方意見，5月底是做出決定的合理時間。

儘管黨內尚未決定北市市長選舉是否自提人選，但呂秀蓮和姚文智近來勤走基層，暖身動作頻頻，兩人今天下午一同出席民進黨籍台北市議員李慶鋒所舉辦的新春茶會，儘管座位分坐兩旁，兩人互動仍不少。

呂秀蓮致詞時表示，她自覺還年輕、健康且有從政經驗，誓言要讓台北市風華重現，並指出市民結構女多於男，也期許台北市能出現首位女市長。

她同時還提到多項政策理念，其中之一就是要廣推社會住宅，並舉近日參觀桃園市的社會住宅為例，既便宜又美觀，盼北市也能跟進。

隨後致詞的姚文智也說，呂秀蓮一番話講得非常好，自己除了「女市長」做不到， 其他方面都會一起努力做到，在旁的呂秀蓮聞言也微笑鼓掌。

姚文智同時也提到，北市綠地應該要增加且要多加關懷弱勢，這是他和呂秀蓮未來都會共同努力的目標，一起為城市共同打拚。

他會前受訪表示，對於呂秀蓮有意參選台北市長，自己覺得非常好，民進黨人才輩出，大家共同協助，這也是黨內初選可貴之處，他期待黨內台北市長提名能夠進入初選制度，大家可共同為北市願景政策好好討論，以提出最適合的市長參選人。