陳金德是否願意帶兵輔選是關鍵 陳歐珀請益尋求支持

2018-03-18 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，接下來整合輔選人力迫在眉睫，代理縣長陳金德更被視為是否願意帶兵輔選的關鍵人物，但他低調謙稱已離鄉多年，「無此能耐」，陳歐珀今表示，會在最短時間內向陳縣長請益。

陳歐珀14日確定獲黨中央提名參選後，展開團結請益之行，這段期間代理縣長陳金德前往日本，昨天返國。陳歐珀今天表示，他一直把拜訪縣長列為第一優先對象，剛好縣長出國，明天起將陸續親自連絡，在最短時間內向陳縣請益。

陳歐珀之前兩次選立委，陳金德都站台力挺。陳歐珀說，過去與陳縣長在初選後，就能馬上合作團結，他有信心「我們都是做大事的人」，有共同理想目標，將攜手合作，共創未來 。

陳金德代理縣長以來，對外展現帶領縣政團隊的氣勢，從農曆年的除夕守歲晚會中各主管全員到齊、新春團拜時陳金德的正派執政團隊說、直到最近帶著局處長下鄉縣政開講，都營造讓民眾信賴的執政團隊氛圍。

陳金德目前除了擁有執政優勢，就民進黨而言，執政縣市長有輔選責任，何況他更被宜蘭新系視為意見領袖，外界關切他輔選陳歐珀所扮演的重要角色。