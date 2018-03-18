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綠營竹縣人選未定 徐國勇鄭朝方待中央徵召

2018-03-18 16:49中央社 新竹縣18日電

2018選戰，民進黨在新竹縣長還未推出人選，行政院發言人徐國勇今天受訪表示，有許多優秀人才已做好準備，將由中央黨部決定；民進黨客家事務部主任鄭朝方也說，不論徵召到誰，都會團結支持。

民進黨客家事務部今天在新竹縣舉辦「尋味。台三線。新竹縣-客家便當返鄉記者會」，徐國勇與鄭朝方一起下廚，向新竹縣鄉親分享特製的客家便當，然而這兩人都是民進黨內部較明確的新竹縣長人選。

徐國勇受訪表示，選舉情況隨時變動，雖然民進黨目前還未在新竹縣長推出人選，但優秀人才都已準備好，最後會由中央黨部決定，不論徵召到哪位人選，大家都會全力支持，他說「希望能翻轉新竹縣」。

徐國勇表示，目前當務之急是把行政院政務委員、發言人的工作做好；他說，鄭朝方年輕又有才華，與傳統的政治人物不同，也是很好的人選，大家可以期待。

鄭朝方受訪表示，民進黨選對會近期將會依照期程，洞察時局、傾聽各方意見，在新竹縣推出適當人選，但不論最後徵召誰，大家都會團結，集結各方力量，打贏勝仗。

鄭朝方也說，近年他一直勤走基層，傾聽了很多聲音，若故鄉需要，他一定會全力以赴。

至於為何要行銷客家便當？鄭朝方說，新世代的問題必須由新世代解決，如同客家便當的精神，把客家料理中最香的部分保留下來，讓更多人看見客家之美，而政治工作的新世代思維也是如此，希望新世代可以團結，把客家文化產業化，也讓客家產業變得更文化。

徐國勇則說，客家特色是台灣非常重要的文化元素，新竹縣具備很多在地客家元素，也是浪漫台三線政策的重點區域，而客家元素加上現代思維的客家便當，其實是更符合現代潮流，希望透過客家便當尋找客家的味道。

民進黨便當徐國勇
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