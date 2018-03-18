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韓國瑜選高雄市長否 國民黨：他自己決定

2018-03-18 14:05中央社 台北18日電

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，肯定高雄市黨部主委韓國瑜用心布局市議員選舉，後續協調有賴韓國瑜；至於韓國瑜是否參選高雄市長，留待韓國瑜自己決定。

韓國瑜15日才對外表示，最遲4月上旬表態是否參選高雄市長，不過，卻在16日赴國民黨台北市黨部登記參加台北市長黨內初選後又決定撤銷，引發黨內震驚。

外界認為，韓國瑜登記台北市長初選後又撤銷，參選高雄市長的機率已經不高；對於韓國瑜是否投入高雄市長選舉，李哲華上午告訴中央社記者，留待韓國瑜自己決定並對外說明。

李哲華表示，韓國瑜擔任高雄市黨部主委，積極探訪基層民意，給黨員相當大的信心，且對於高雄市議員選舉用心協調與布局，黨中央給予肯定。高雄市議員初選明天公告，本周完成領表登記作業後，還有賴韓國瑜協調。

他表示，待高雄市議員布局工作完成，才會展開高雄市長選舉布局，兩者無法同步，且若韓國瑜決定參選高雄市長，後續啟動初選機制時，身為市黨部主委的韓國瑜必須請假。

此外，對於台南市長選舉提名，李哲華表示，16日與表態參選的前台南大學校長黃秀霜會面，黃秀霜贊同黨中央所提要尊重無黨籍的前台南市警察局長陳子敬的想法。

李哲華說，黃秀霜願意邀請陳子敬與前國民黨籍立委高思博一起談採3人同時做民調決定人選的一階段整合方式，或先由她與高思博做民調，勝出者再與陳子敬民調決定勝負的兩階段整合方式。

至於金門縣長選舉，國民黨中央提名協調小組14日已分別聽取黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文意見。

李哲華表示，基層有兩種不同聲音，有人認為無黨籍的金門縣長陳福海是「友軍」，縣長選舉應該與陳福海合作；也有人認為陳福海執政成績不佳，國民黨沒有理由不推人。

李哲華說，黨中央還要深入了解基層民意，若陳福海做得好，國民黨就不推人；若陳福海做不好，國民黨推人迎戰，責無旁貸。至於如何檢視陳福海政績？他說，可以透過民調。

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