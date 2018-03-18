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視賴清德為假想敵 周錫瑋下戰帖「每日一問」

2018-03-18 13:34聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

爭取藍營新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，今在媒體要求下做伏地挺身，連做35下，笑...
爭取藍營新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，今在媒體要求下做伏地挺身，連做35下，笑稱以前可以做70個，保持好體力，更宣布要未來要「每日一問」行政院長賴清德，預告明天會提問軌道建設。記者魏翊庭／攝影
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新北市長綠營人選至今撲朔迷離，不過爭取藍營提名的前台北縣長周錫瑋，已認定行政院長賴清德就是對手。周錫瑋說，未來要對賴院長「每日一問」，預計每天上午時間拋出一個問題，希望賴清德有想法就來討論。

周錫瑋今天重申深澳燃煤電廠的錯誤，直言現在大家都罵中央政府，但中央聽的是台電，國家發電政策是台電要負責，但台電一直都不負責，以前至今都便宜行事，用最便宜的方式，國民黨用核能，民進黨選擇火力，但現在全世界都在用綠能。

周錫瑋表示，年底若當選新北市長，一定好好找行政院討論能源議題。周錫瑋表示，國際上許多綠能技術都很成熟，且海上風力發電被認為是最乾淨、有效的方式，周認為台灣具備相當好的風力發電條件，尤其新北還有地熱等可運用。

周錫瑋也說，歐美已有蒐集煤灰，用藻類光合作用變成氧氣，或搜集二氧化碳埋藏地底等技術，台電也曾開研討會，討論海藻減碳，他認為台電裡還是有抱持理想的人，只是後來沒實施。

周錫瑋感嘆，政黨輪替一次換一個電力政策，因而賠掉幾千億，「這些錢拿來發展綠能，都做起來了」。至於電價是否會上漲？周錫瑋表示，電價以後可以討論，但現在環保的發電方式才是重點。不過周認為，電價真的不會漲，綠能的來源不需要付錢。

新北市目前阻擋深澳的擋箭牌之一是停發燃煤許可，不過周錫瑋認為，中央還是可能跳過新北，自己硬發許可，認為應該從頭就不給予核發建造該場。

周錫瑋台電電價
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