柯P戰名嘴 姚文智酸：他最近講話神智不清

2018-03-18 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，備受外界關注。前副總統呂秀蓮日前公開呼籲，民進黨台北市議員不要再跟台北市長柯文哲合作，因為民進黨繼續禮讓「會受傷」。不料柯文哲今受訪時，卻套用民進黨祕書長洪耀福的話，稱這件事情就是「讓子彈飛一下」，「飛飛飛最後總會掉下來」，「反正隨這時間進行，大家都會找到一個最佳的處理方式。」

對於柯文哲「有恃無恐」，民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智今出席台北電器空調3C影音大展節能新品記者會，會後受訪時則酸說，他(柯文哲)最近講很多話，有點神智不清了。

姚文智舉例，像是柯文哲在罵名嘴，講世大運維安等，都是錯亂的，甚至涉及毀謗，這也顯示柯文哲對選情也有點慌張。

姚文智強調，台北市長是價值之戰、市政成績之戰，耍口水是沒有用的，若提到價值理念，柯文哲是完全走鐘，市政成績更是乏善可陳，看來我們真的必須要換市長了。

姚文智也批評，這幾天北市府不斷宣布雙子星要招標、捷運要蓋、巨蛋要整修等，這些都是3年前就要開始做的，不曉得為什麼重大建設要拖三年，這三年來台北市都沒有往前邁進，反而是拾人牙慧，隨意用髒話汙衊別人，相信大家也不期待這樣子的市長。

對於今天和行政院長賴清德同台，是否有什麼鼓勵？姚文智表示，賴院長和自己都算是民進黨中生代，也是老朋友，他今天看到我說我氣色很好，自己也希望中央和地方的互動，大家都能夠神采奕奕，一起打拼。