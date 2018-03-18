萬金石馬拉松衝衝衝 侯友宜：我要用腳把金標籤跑出來

2018-03-18 08:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「加油加油！」國內唯一銀標籤馬拉松賽事2018萬金石馬拉松今天清晨登場，共有33國447位外籍選手參賽，超過40位國內外菁英好手 ，宣布參選新北市長的侯友宜說，這場賽事他跑了12年，要繼續努力用腳把金標籤跑出來。

今早全跑馬大咖雲集，日本最強市民跑者川內優輝和馬場常勝軍肯亞、衣索比亞等好手，國內的市民跑者朱盈穎也在拿下台北馬、高雄馬冠軍後，二度參加萬金石馬拉松，期盼再破個人最佳成績，令人期待。

參加7公里快樂馬的新北前副市長侯友宜一出現，現場引起小小騷動，許多人爭相和他握手，為他加油，好像粉絲見面會；新北市長朱立倫為全馬鳴槍後就到給水站，為選手加油，和侯友宜一起在給水站同框，都笑得好開心。

萬金石馬拉松去年從銅標籤晉級到銀標籤，記者問侯「晉級金標籤可能由你完成？」記者問，侯說，他會盡全力來完成，他一路參與，所以金標籤更要努力爭取，他會用腳把金標籤跑出來，沒問題的，記者又問，「就像選新北市長要把他選出來嗎？」侯笑著說，那當然他會盡全力。

他跑了12年萬金石馬拉松，從沒有標籤，跑到銅標籤、銀標籤，他一定會邁向金標籤。

市長朱立倫說，萬金石馬拉松去年底獲國際田總銀標籤認證，很感謝所有跑友，工作人員及志工的參與，及賽道沿線由地方里民組成的加油團隊，才能成就一場國際賽事。

萬金石馬拉松沿途經過金山萬里最美的維納斯海岸，有來自全世界33國優秀選手共同競技，還有全馬，半馬，快樂馬，迷你馬，讓大家一起來運動，這是個成功努力的成果，經過十多年來的努力，它不但是國內最著名的馬拉松，也是全世界認證的國際級馬拉松。