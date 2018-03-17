新北／土地公生日 藍綠議員參選人拜票

2018-03-17 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



今天是土地公生日，中和烘爐地南山福德宮昨天即 擠滿許多參拜祝夀的信眾。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

今天是農曆2月2日福德正神聖誕，新北市長朱立倫昨天提前為土地公暖夀，到中和烘爐地南山福德宮、板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜祝壽，適逢休假日，各宮廟內擠滿信眾，藍、綠議員參選人更是把握良機，拜票並向「土地公爺爺」歡祝「生日快樂」。

民政局長江俊霆表示，每逢土地公生日，各宮廟都有熱鬧的慶祝活動，像是烘爐地南山福德宮就準備了30000份內裝2元的小紅包發送給信眾，以「2」的台語發音似「利」，代表「帶利回家」，還有1200份紅龜讓信眾乞龜，只要向土地公擲筊1個聖筊，就能隨喜功德將紅龜帶回家保平安。

南山福德宮總幹事游輝文表示，南山福德宮後山櫻花正值盛開，民眾參拜之餘也可到後山走走賞花，廟方也提供接駁車，民眾可多加利用，避免塞車。

位於新板豪宅特區的板橋深丘福徳宮平日香火鼎盛，昨天參拜信眾絡繹不絕， 廟方昨、今兩天除提供平安湯圓外，由數千個綠豆凸所疊成重達288公斤的平安龜，今天下午免費發放，讓信眾「呷甜甜、保平安」。

國民黨新北市議員初選參選人葉元之昨天到土地公廟參拜並拜票，希望選民能給新人機會。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

登記參選板橋區國民黨市議員初選的前市府副發言人葉元之，昨天也先後到板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜和拜票，希望選民能給新人機會；同區連任四屆里長的綠營議員參選人林華偉則由助理到場發放宣傳面紙，拜託鄉親支持。