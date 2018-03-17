北市／國民黨議員提名人數 部分現任反彈

2018-03-17 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市長初選登記結束，黨內北市議員初選期程明天公告，預計3月20日確定提名人數。市黨部擬提名32或33名，由提名審查小組「二擇一」，但各選區新人提名人數有多有少，引起部分現任議員不滿，認為該採保守提名，否則大家一起失業。

為此，還有人在臉書開砲，甚至有議員在LINE群組串連，要罷免市黨部主委黃呂錦茹。黃呂表示，提名人數有人希望少、有人希望多，之前確實有議員反彈，但已溝通，且市委員會經過精密民調，3月13日出爐，提名席次會根據民調，由提名審核小組開會確定。

根據民調，國民黨評估應有過半實力，但採保守提名，部分地區提名人數恐有變數。市黨部規畫，初選採二階段提名，3月21至23日第一梯次領表登記，提名較單純的港湖、松信、中正萬華3選區。除港湖提2席新人，其他2區各提1席。

第二梯次為4月10日至12日，士林北投區原則提1席新人，若議長吳碧珠不連任，再增1席。中山大同區若現任議員林亭君被勸進連任，新人僅剩1席空間。

至於藍營票倉大安文山區成新人激戰熱區，因總統府前副秘書長羅智強恐有吸票效應，最後傾向保守提名，新人提3席，但仍需提名小組定奪。

另一變數是國民黨台北市委員會15日通過副主委王正德提出的臨時動議，要求本屆議員提名額度不得低於上屆，影響本屆預計提6席、上屆提7席的松山信義選區，市黨部已向黨中央反映，尚未接獲裁示。

至於同屬泛藍陣營的新黨，議員選戰也不缺席，新黨人士說，各選區至少提1人，士北、大安文山這兩區，有提名2席的空間，最後會提幾席，仍須由黨主席郁慕明說了算。

親民黨部分，現任議員有2席，分別是中山大同的林國成、南港內湖黃珊珊。林國成說，議員選舉會與無黨籍議員李慶元、陳政忠結盟合作，松信選區有空間另提一人，仍在考量中。