台南／糖、餅、橡皮擦 選舉另類文宣立功

2018-03-17 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



國民黨永康區市議員林燕祝隨身攜帶「燕祝」糖果。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南市仁德區長郭鴻儀轉換跑道，爭取民進黨市議員提名， 昨天成立「幸福工作坊」，贈送「幸福」麵包，他也推出「鴻儀餅」小點心，很受歡迎，國民黨市議員林燕祝隨身攜帶「燕祝」糖果，不分老少送上一顆糖果，而前台南市議員郭國文在競選時送「無毒橡皮擦」，很受小朋友喜愛，這些另類文宣都是小兵立大功。

郭鴻儀表示，因口罩、面紙都很常見，才想到送小點心，可以吃又達到文宣效果，「鴻儀餅」小小一包，裝的是古早味的胡椒餅，不論大人小孩都很喜歡，聊天泡茶時，都可以拿出來享用，第一波推出後太受歡迎，不少鄉親主動索取，追加第二波上面有3種不同的造型文宣，加深選民印象。

民進黨台南市議員參選人郭鴻儀的「鴻儀餅」小點心。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

郭鴻儀昨天總部成立，取名幸福工作坊，主要是與在地奇美企業的意象結合， 並訂製奇美食品的「幸福」麵包，與鄉親分享，民進黨台南市議員初選將在 4月23至27日舉行民調，希望透過文宣小品加深選民的印象。

永康區國民黨市議員林燕祝則隨身攜帶「燕祝」糖果，在跑攤拜訪選民時，就會隨手送上一把，不論大人小孩接受度都高，比起一般選舉文宣品，更容易和民眾拉近關係。

前民進黨市議員郭國文曾贈送「無毒橡皮擦」，且搭配總統大選，文宣口號是「英文挺國文」，因琅琅上口，小朋友拿到橡皮擦後，印象深刻，也會請爸媽去索取，打響知名度。