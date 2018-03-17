高雄／民進黨議員初選 參選人衝刺

2018-03-17 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



高雄市長陳菊（右）昨天陪左營、楠梓選區民進黨高雄市議員初選參選人黃偵琳（左）車隊掃街。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員初選19日至21日將進行民調，要初選的6個選區參選人昨天均展開衝刺，高雄市長陳菊和民進黨下屆高雄市長參選人陳其邁也全力輔選，陪參選人掃街，民進黨內不同派系及陣營也透過臉書、LINE等不同管道為相關參選人拉票。

陳菊昨天下午率市府團赴美考察及演說，上午仍抽空為子弟兵輔選，分別陪同左營、楠梓區黃偵琳；前鎮、小港區許乃文車隊掃街。黃偵琳的父親黃昭星曾任高雄市議員。陳菊表示，她看著黃偵琳長大，相信黃為左營、楠梓服務的熱忱。陳菊說，許乃文在高雄市政府服務長達10年以上，跟市府團隊並肩努力；民進黨在前鎮、小港採多席次提名，盼前鎮、小港鄉親給年輕人一個機會。 民進黨高雄市長參選人陳其邁（右）昨天陪前鎮、小港選區民進黨高雄市議員初選參選人陳致中（左）車隊掃街。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

陳其邁昨天陪在前鎮、小港參選的陳致中車隊掃街。他表示，陳致中在前鎮、小港深耕多年，基於鼓勵年輕人，特別幫致中加油打氣。

前鎮、小港選區應選議員8席，此次初選有6人登記，將提名5人，現任議員鄭光峰、林宛蓉、陳信瑜、吳銘賜尋求連任，陳致中和許乃文加入初選，競爭激烈，現任議員昨天也加緊向選民拜票，把初選當大選奔走。 高雄市長陳菊（右）昨天陪前鎮、小港選區民進黨高雄市議員初選參選人許乃文（左）車隊掃街拜票。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

被歸為民進黨「謝系」的立委管碧玲很關心同派系的現任議員陳信瑜、張豐藤（左營、楠梓）及康裕成（三民）初選選情，管碧玲在臉書、LINE上極力為3人宣傳。另，立委趙天麟也利用臉書力挺林智鴻（鳳山）、張以理（三民）、李雅慧（左營、楠梓）。至於未尋求連任的議員林瑩蓉則全力支持助理林志誠（左營、楠梓）參選。