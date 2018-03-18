彰化／國民黨鹿港鎮長初選 許志宏勝出

國民黨鹿港鎮長黨內初選公布民調結果，鹿港鎮代會主席許志宏勝出。 記者林敬家／攝影 分享 facebook

有4人競逐的國民黨鹿港鎮長黨內初選，昨天公布電話民調結果，由鹿港鎮代會主席許志宏以些微差距勝出；有縣議員張東正、眼科醫師黃尊新登記的彰化市長初選，則從今天起，進行3天電話民調，在民調前夕，前彰化市長陳杰出面力挺黃尊新引起政壇注目。

鹿港鎮長國民黨内初選民調結果，許志宏獲27.931%支持，險勝前縣議員施性鐘的27.487%，第3名縣議員楊竣程有25.158%，連吊車尾的立委王惠美服務處秘書許明輝也有19.424%，顯見競爭激烈。

楊竣程與許明輝昨天親自到黨部了解結果，允諾全力支持要讓國民黨拿回鹿港執政，施性鐘雖與楊竣程只有0.5%之差，黨部指出，4人在選前都同意遵照民調結果，無論數字多接近，仍依最高支持度者提名。

鹿港鎮代會主席許志宏勝出，他感謝鄉親支持，會繼續勤走基層經取建言，要讓鹿港未來更美好。

國民黨鄉鎮市長提名是由鹿港率先舉行民調，彰化市今天起也將電話民調。國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，其他鄉鎮市還在協調適合人選，黨未必都會提名，若有友軍合作可能禮讓，例如現任線西鄉長黃浚豪尋求連任，彰化縣黨部已報請中央不提名人選，全力支持他，艱困選區戰將難尋的狀況也會視地方情勢解決。

陳杰說，是因黃尊新昨晚拜訪他，被黃的熱誠與對彰化的愛所感動，才決定站出來支持。 黃尊新感謝陳杰力挺，表示對初選民調有十足信心。

張東正昨天則到菜市場拜票，還到南瑤宮拜拜。對於陳杰支持黃尊新，他表示尊重，相信他過去的努力與表現，市民都會看在眼裡。